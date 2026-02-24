본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

누빈, 英슈로더자산운용 19.6兆에 인수…운용자산 3600兆 '공룡' 등극

이민우기자

입력2026.02.24 15:01

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세계 최대 규모 액티브 자산운용사 탄생

미국 누빈자산운용이 영국 슈로더자산운용을 약 99억파운드(약 19조6140억원)에 인수한다. 운용자산 약 2조5000억달러(약 3636조원)의 '공룡' 액티브 자산운용사로 거듭날 전망이다.


미국 교직원연금기금(TIAA) 산하 운용사인 누빈자산운용은 영국 슈로더자산운용과 이사회 권고 현금 인수에 합의했다고 24일 밝혔다. 이번 거래를 통해 누빈은 슈로더의 발행 예정 주식까지 포함한 모든 지분을 약 99억파운드에 취득하기로 했다.

슈로더는 운용자산 1조1000억달러 규모로 액티브 운용·자문·자산관리(WM) 분야가 주력인 운용사다. 운용자산(AUM) 규모는 1조4000억달러인 누빈이 슈로더를 인수하면서 운용자산 2조5000억달러의 세계 최대 규모 액티브 자산운용사가 등장하게 됐다.


이번 인수 거래에서 누빈의 재무자문과 법률자문은 각각 BNP파리바와 클리포드챈스가 담당했다. 인수 거래가 완료된 후에도 최소 12개월 동안 슈로더는 누빈 그룹 내에서 독립적인 사업체로 운영되고, 기존 리처드 올드필드 최고경영자(CEO)가 슈로더를 계속해서 이끌 예정이다. 올드필드 CEO는 윌리엄 허프먼 누빈 CEO에게 직속 보고하고, 누빈 최고경영진으로도 합류할 예정이다.


허프먼 CEO는 "상호 보완적인 플랫폼과 역량, 판매 네트워크, 기업문화를 결합하고 새로운 시장 진출과 상품 라인업 강화, 투자 전문 인력 확충 등을 통해 고객 서비스를 강화하겠다"고 말했다.

윌리엄 허프먼 누빈자산운용 최고경영자(CEO)

윌리엄 허프먼 누빈자산운용 최고경영자(CEO)

AD
원본보기 아이콘



이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

美증시 뒤흔든 '시트리니 보고서'…"AI로 일자리·소비 붕괴"

새로운 이슈 보기