문체부 28일부터 옛전남도청 시범운영…5월 정식개관

문화체육관광부는 5·18 민주화운동의 역사적 현장인 '옛전남도청'을 오는 28일부터 시범운영한다고 24일 밝혔다. 문체부는 4월5일까지 시범운영을 통해 관람객 의견을 듣고 이를 바탕으로 전시 환경, 해설 운영 방식, 관람 편의시설 등 운영 전반을 개선해 5월에 옛전남도청을 정식 개관할 계획이다.

문체부 옛전남도청복원추진단은 민주주의의 역사적 가치를 회복하기 위해 복원 사업을 추진하고 있다. 옛전남도청을 1980년 5월 당시의 원형으로 복원하는 것을 목표로 한다.

시범운영 기간 동안 도청 본관, 도청 별관, 도청 회의실, 도경찰국 본관, 도경찰국 민원실, 상무관 등 6개 전시관을 비롯해 야외 전시를 자유롭게 관람할 수 있다. 전시관은 당시 기록을 바탕으로 5·18 민주화운동의 서사 및 재현·교육·추모 공간으로 구성해 관람객이 대한민국 민주주의 역사와 의미를 체험할 수 있도록 했다.

전문 해설사가 동행해 전시 내용을 설명하는 해설 관람은 오전 2회(10시, 10시 30분), 오후 8회(1시부터 4시 30분까지, 30분 간격)로 하루에 총 10회 운영된다. 해설 관람은 공식 누리집을 통해 온라인으로 예약할 수 있다. 시범운영 기간 중 매주 월요일은 휴관한다.

정상원 옛전남도청복원추진단 단장은 "옛전남도청은 민주주의의 현장이자 오월 정신의 역사적 기억이 담긴 공간"이라며 "시범운영 기간에 다양한 의견을 수렴해 정식 개관 시 시민들이 더욱 안전하고 깊이 있게 5·18 민주화운동의 의미와 역사를 경험할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



