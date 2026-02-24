본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기교육청, 거점·연계형 돌봄기관 40곳으로 확대

이영규기자

입력2026.02.24 13:33

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도교육청이 지역·기관별 여건과 장점을 활용해 다양한 돌봄 수용에 대응할 수 있는 거점·연계형 돌봄 기관으로 총 40곳을 운영한다.


도교육청은 학부모가 원하는 돌봄 시간대에 지역 내 '우리 동네 거점형 돌봄 기관'을 직접 선택해 이용할 수 있는 맞춤 거점형(아침·저녁/방학 중 돌봄) 18곳, 휴일 거점형(토요일, 일요일, 공휴일 돌봄) 4곳 등을 개설한다.

또 지역 내 타 기관과 돌봄 연계 체제를 구축해 운영하는 소규모 기관 연계 3곳, 지자체 연계형 15곳 등도 올해 운영한다.


경기도교육청이 영유아 대상 거점 및 연계형 돌봄시범사업 운영기관을 대폭 확대한다. 경기도교육청 제공

경기도교육청이 영유아 대상 거점 및 연계형 돌봄시범사업 운영기관을 대폭 확대한다. 경기도교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

도교육청은 이번 거점·연계형 돌봄 운영으로 기관 간 돌봄 기능을 유기적으로 연계해 다양한 돌봄 수요에 탄력적으로 대응함으로써 지역 내 유치원과 어린이집 돌봄 여건을 크게 개선할 것으로 기대하고 있다.


아울러 거점·연계형 돌봄 기관 운영 결과와 현장 의견을 지속적으로 수렴하고, 향후 내실 있는 돌봄 모델을 발굴해 현장에서 유보통합의 체감도를 높여 나갈 계획이다.

한편 도교육청은 지난해 맞춤형 돌봄, 휴일형 돌봄, 방학 집중형 돌봄, 지자체 연계형 돌봄 등 12곳을 운영했다. 기관 실정과 여건에 맞는 다양한 프로그램을 편성·운영해 내실 있는 돌봄으로 4.82점(5점 만점)의 만족도를 보였다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

美증시 뒤흔든 '시트리니 보고서'…"AI로 일자리·소비 붕괴"

"피지컬AI, 고용 종말론은 과장…사회적 수용에 20년 골든타임 있다"

새로운 이슈 보기