광주 서구, 가족돌봄청년과 '천일 약속' 이어간다

광주 서구는 오는 28일 오후 1시30분 극락교 하부 일대에서 제6회 '함께 서구 오~잇길 걷기대회'를 연다. 서구청 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구가 전국 최초 가족돌봄청년 지원 조례 제정 이후 1000일간 이어온 정책 성과를 주민과 함께 되돌아보며 연대와 나눔의 가치 확산에 나선다.

서구는 오는 28일 오후 1시30분 극락교 하부(서창둑길 377) 일대에서 제6회 '함께 서구 오~잇길 걷기대회'를 개최하고 가족돌봄청년을 위한 지역사회의 응원과 참여를 이어갈 예정이다. '오~잇길'은 '오(5)천원의 나눔으로 이(2)웃의 희망을 잇는 5.2㎞의 길'이라는 의미로 가족돌봄청년 지원을 위한 서구 대표의 주민참여형 나눔 행사다.

이번 대회에는 지역주민과 사회복지시설, 단체 관계자 등 1,000여 명이 참여해 5.2㎞ 구간을 함께 걸으며 가족돌봄청년들을 응원하는 메시지를 전할 예정이다. 참가비는 5,000원으로 전액 가족돌봄청년 지원에 사용되며 네이버 폼 사전 접수 또는 행사 당일 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.

특히 이번 행사는 서구가 2023년 7월 전국 최초로 '가족돌봄 청소년·청년 지원 조례'를 제정한 이후 약 1000일이 되는 시점에 열려 의미를 더한다. 서구는 조례 제정을 시작으로 2024년부터는 전국 최초로 가족돌봄청년수당을 도입해 대상자들에게 연간 300만원씩 지원하고 있으며 현재까지 860여 명이 혜택을 받았다. 해당 정책은 정부에서 벤치마킹해 전국 단위로 확대되는 계기가 됐다.

또한 주민참여형 '오~잇길 걷기대회'는 지금까지 총 5차례 개최됐으며 총 8,000여 명이 참여해 약 8,700만 원의 후원금을 모아 가족돌봄청년 97명을 지원했다. 아울러 서구는 총 3억원 규모의 민관 협력 공모사업을 통해 가족돌봄청년에 대한 돌봄·심리지원·자립지원을 강화하며 전국적인 모범 사례로 주목받고 있다.

서구는 이같은 성과와 발자취를 주민들과 공유하기 위해 걷기 구간 800m 지점에 '오잇길 히스토리 월'을 조성한다. 이곳에는 조례 제정과 제도화 과정, 민관협력, 주민 참여, 법률 제정으로 이어진 서구의 선도적 노력을 전시할 예정이다.

이 밖에도 행사 현장에서는 동 지역사회보장협의체 응원단의 거리 응원과 돌봄청년 응원 메시지 작성, 광주보건대학교 RISE사업단의 무료 커피 나눔 등 다양한 참여 프로그램이 운영된다. 전통연희 공연과 청소년 댄스동아리 무대, 페이스페인팅 체험 등 문화·체험 프로그램도 함께 진행된다.

김이강 서구청장은 "이번 1000일은 조례에서 시작된 약속이 청년들에게 꿈과 희망을 선물하고 실제 삶을 바꾸는 정책으로 자리 잡기까지의 시간"이라며 "오잇길 걷기대회가 가족돌봄청년에게는 희망의 징검다리가 되고 지역사회에는 따뜻한 공동체의 힘을 확인하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편 서구는 올해 시행 예정인 '가족돌봄 등 위기아동·청년 지원법'에 발맞춰 보건·교육·고용 분야 연계 통합지원체계를 구축하고 전국을 선도하는 가족돌봄청년 정책 모델을 지속 발전시켜 나갈 계획이다.





