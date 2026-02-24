AI로 세계적 경주마 건강 지킨다

펫페오톡, 말 AI 헬스케어 기술 상용화

영상 인공지능(AI) 기반 반려동물 행동분석 기업 펫페오톡은 '말 AI 영상분석 기반 헬스케어 기술'을 상용화했다고 24일 밝혔다.

한국마사회와의 오픈이노베이션을 통해 개발한 이 기술은 펫페오톡이 AI 반려동물 홈캠서비스 '도기보기'를 통해 축적한 동물 행동 분석기술력을 기반으로 한다. 마방 내 CCTV 영상을 24시간 분석해 말의 통증이나 스트레스와 관련된 특이 행동을 실시간으로 감지하고, 이상 징후 발생 시 관리사에게 즉시 원격 알림을 제공하는 시스템이다.

펫페오톡은 최근 국내에 입국한 세계 최고 경주마 '닉스고'의 성공적인 국내 정착을 위해 이 기술이 도입됐다고 설명했다. 펫페오톡은 환경 변화로 인한 스트레스에 대비, 닉스고의 특정 행동을 정밀하게 인식하는 AI 모델을 구축했다. 이를 통해 미세한 이상 징후까지 조기에 발견해 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 지원하고 있다. 펫페오톡의 AI 헬스케어 시스템은 현재 렛츠런파크 서울과 제주대학교 수의과대학 말 전문동물병원 입원 마방에도 설치돼 말의 건강관리와 응급상황 예방에 핵심적인 역할을 하고 있다.

펫페오톡은 향후 한국마사회와의 지속적인 협력을 통해 기술을 더욱 고도화할 계획이다. 말의 출산 징후를 영상 기반으로 실시간 분석하는 기능을 개발해 경마장뿐만 아니라 일반 말 농가의 분만 사고를 예방하고, 이를 통해 국내 말 산업의 번식 안정성과 생산성을 높이는 데 기여한다는 목표다. 관련 기술 특허 출원도 이미 완료했다.

권륜환 펫페오톡 대표는 "이번 성과를 발판 삼아 사람의 간섭 없이 영상만으로 행동 데이터를 확보하고, 이를 수의학적 건강 지표로 해석하는 비전 기반 헬스케어 솔루션을 고도화하겠다"고 말했다.





