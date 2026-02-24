크레버스, 중간배당 500원 이상 공시… "3개월 실질 수익률 8% 상회"

기말, 중간배당 기준일 4월, 6월 연속도래… 3개월 보유로 두 번 배당 혜택

비과세 혜택으로 세후 수익 극대화, 그 밖에 자사주 소각 등 주주환원 총력

에듀테크 전문기업 크레버스(대표 이동훈ㆍ김형준)는 2025년 사업연도 기말 배당금 300원(기준일 4월 1일)에 이어, 올해 중간배당금은 500원 이상(기준일 6월 30일)으로 계획하고 있다고 공시했다. 이번 중간배당 500원 이상 공시는 단순한 주주 달래기를 넘어, 현재 진행 중인 봄학기 모객 실적에 대한 기대감으로 판단된다.

크레버스 투자자는 오는 3월 30일까지 주식을 매수하고 6월 30일까지 약 3개월간만 보유하더라도, 기말 배당과 중간 배당 두 차례의 배당 수익을 거두는 것이 가능해졌다. 무엇보다 이번 배당은 비과세 혜택이 계속 적용되어 배당소득세(15.4%) 면제는 물론 종합소득과세 대상에서도 제외된다. 투자자가 손에 쥐는 실질 세후 수령액이 일반 배당주보다 월등히 높은 이유다.

크레버스 관계자는 "2025년 영업이익 하락 여파로 기말 배당금이 300원으로 축소된 점에 대해 주주분들의 아쉬움을 깊이 공감한다" 며 "이번 중간배당을 500원 이상으로 계획하는 것은 실적 개선에 대한 자신감이자 주주 친화 정책을 변함없이 유지하겠다는 의지의 표명"이라고 강조했다.

실제로 크레버스는 지난 1월과 2월에 걸쳐 총 40만 주의 자사주를 소각 완료하는 등 적극적인 자사주 정책도 병행 중이다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



