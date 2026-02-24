대림바스, 수전·세면기·양변기 '아르노 시리즈' 출시

하나의 디자인으로 통합한 시리즈 제품

위생 관리 용이하도록 기능성도 강화

대림바스가 수전과 세면기, 양변기를 하나의 디자인으로 통합한 '아르노 시리즈(ARNO Series)'를 출시했다고 24일 밝혔다.

대림바스의 시리즈형 제품 '아르노-R'. 대림바스 AD 원본보기 아이콘

대림바스의 첫 시리즈형 제품 '아르노(Arno)'는 이탈리아 피렌체를 가로지르는 아르노강에서 영감을 받았다. 모든 지형에 순응하며 유연하게 흐르는 강물처럼, 다양한 환경과 니즈를 충족하는 제품 철학을 담았다.

대림바스는 욕실 구성 요소를 각각 선택하고 조합했을 때 디자인과 형태의 조화가 부족해 욕실의 완성도가 떨어질 수 있다는 점에 주목했다. 욕실 주요 제품을 하나의 디자인으로 통합 기획해 조화로운 욕실을 연출할 수 있도록 했다. 향후에도 주요 제품의 디자인을 통일한 시리즈형 제품군을 다양하게 제안하며 소비자 선택의 폭을 넓힌다는 계획이다.

이번 시리즈는 곡선형 콘셉트의 '아르노-R(Round)'과 직선형 콘셉트의 '아르노-S(Square)' 두 제품군으로 구성된다. 아르노-R은 곡선을 중심으로 한 디자인을 적용해 부드러운 인상을 강조했다. 라운드 형태의 수전과 슬림한 핸들 라인으로 시각적 개방감을 높였고, 샤워 욕조 수전에는 회전형 토수구를 적용해 출수 전환이 쉽고 미사용 때 부딪힘을 줄였다. 양변기 물탱크 가장자리를 곡선 처리해 공간과 자연스럽게 어우러지도록 했다.

대림바스의 시리즈형 제품 '아르노-S'. 대림바스 원본보기 아이콘

아르노-S는 직선과 엣지 디테일을 강조한 시리즈로 단정하고 현대적인 분위기의 욕실에 적합하다. 사각형 구조의 수전과 넓은 세면기는 안정적인 사용감을 제공하며, 샤워 욕조 수전에는 원터치 전환 레버를 적용해 조작 편의성을 높였다. 단순한 형태의 위생도기와 선이 돋보이는 조형미를 더해 도시적이고 정돈된 욕실을 만들어준다.

아르노 시리즈의 위생도기는 기능성 측면에서도 완성도를 높였다. 양변기는 림리스 구조로 설계해 청소 사각지대를 최소화했으며, 강력한 수세력을 구현해 세척 성능을 강화했다. 슬림한 물탱크 디자인과 대·소 구분형 레버를 통해 물 사용을 효율적으로 관리할 수 있다. 수전은 크롬, 니켈, 건메탈 등 세 가지 색상으로 욕실 콘셉트와 취향에 맞춰 선택 가능하다.

신동주 대림바스 디자인팀 팀장은 "아르노 시리즈는 개별 제품을 따로 고르지 않아도 통일감 있는 욕실을 구현할 수 있는 것이 가장 큰 강점"이라며 "이번 출시를 계기로 타일과 상·하부장 등 욕실 가구를 포함한 '아르노 욕실 리모델링 패키지'도 순차적으로 선보일 예정"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



