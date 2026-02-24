3월3일은 '삼겹살 데이'…한돈자조금, 전국서 소비촉진 할인 행사

온·오프라인 동시 할인으로 소비자 체감 혜택 높여

'삼겹살·목살' 등 최대 50% 할인

한돈자조금관리위원회가 오는 3월3일 '삼겹살데이'를 맞아 전국 단위의 한돈 소비촉진 캠페인을 본격적으로 가동한다고 24일 밝혔다.

이번 삼겹살데이 행사는 오프라인 현장 판매를 중심으로 온라인 할인전과 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 연계해 소비자 체감 혜택을 확대하는 데 초점을 맞췄다. 현장에서 직접 보고 구매할 기회를 마련하는 동시에, 유통채널과 온라인몰에서도 할인 프로모션을 병행해 온·오프라인 전반으로 소비 분위기를 조성한다는 계획이다.

오프라인 한정 할인행사에서는 한돈 삼겹살과 목살 1+1꾸러미(1㎏+1㎏)를 최대 50% 할인된 가격에 판매한다. 우선 오는 27일에는 서울에서 3월2~3일에는 청주 서문시장에서 현장 할인판매를 진행한다. 행사기간 동안 한돈자조금은 다양한 브랜드사와 함께 한돈을 선보이며, 소비자들이 직접 제품을 확인하고 구매할 수 있도록 운영할 예정이다.

현장 행사와 함께 유통채널 전반에서도 삼겹살데이를 기점으로 할인 행사가 진행된다. 한돈 공식 온라인몰 '한돈몰'에서는 삼겹살 할인기획전을 운영하고, 전국 한돈인증점과 대형마트, 농협 라이블리 및 하나로마트 등에서도 삼겹살 및 주요 부위를 할인 판매한다.

온라인 참여 프로그램도 함께 마련했다. 한돈자조금 공식 SNS 채널에서는 '삼겹살데이에 한돈 안 먹어본 사람을 찾아라' 이벤트를 진행한다. 댓글로 한돈을 함께 먹고 싶은 친구나 지인을 태그하면 참여가 완료되며, 참여자 중 추첨을 통해 한돈 선물세트 등을 제공할 예정이다.

이기홍 한돈자조금 위원장은 "이번 삼겹살데이를 맞아 우리 삼겹살데이를 우리 한돈으로 즐길 수 있도록 다양한 할인 프로그램을 준비했다"며 "최근 외식물가 상승 등으로 소비자 부담이 커진 상황에서, 현장 행사와 유통 프로모션을 통해 소비자 부담은 낮추고, 한돈 농가에는 힘이 되는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





