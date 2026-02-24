본문 바로가기
AI·정보보호 규제 격변기…김앤장, 25일 기업 전략 세미나

구채은기자

입력2026.02.24 09:25

AI기본법 전반 및 시행 쟁점 다뤄
학계·업계 패널 참여
최근 보안사고 대응 방향 논의

AI·정보보호 규제 격변기…김앤장, 25일 기업 전략 세미나
김앤장 법률사무소(대표변호사 정계성)가 오는 25일 종로구 크레센도빌딩에서 고려대학교 데이터·AI법센터, 한국정보통신법학회 정보보호포럼과 함께 'AI 및 정보보호 규제 동향과 대응 전략' 세미나를 연다.


세미나는 총 3개다. 과학기술정보통신부 안전신뢰정책과 심지섭 변호사가 AI기본법 전반에 관한 내용을 발표한다. 이후 'AI기본법 시행에 따른 쟁점과 기업의 대응 전략'을 주제로 마경태 김앤장 변호사가 발표를 진행한다. 윤아리 김앤장 변호사는 최근 해킹 및 개인정보 유출 사고에 따른 개인정보 보호법 및 정보통신망법의 규제 동향을 소개한다.

패널토론도 진행된다. 패널로는 ▲김형종 서울여자대학교 교수 ▲류용 한국통신사업자연합회 인프라전략센터장 ▲박성식 놀유니버스 부대표 ▲방성현 김앤장 법률사무소 변호사 ▲윤혜선 한양대학교 법학전문대학원 교수가 참여한다.


이번 웨비나를 기획한 이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수는 "그간 당국이 고심하여 준비해 온 가이드라인과 질의답변 자료를 보면서 현장 적용 방안을 심도 있게 논의하고 최근 보안 사고와 관련한 새로운 정보보호 규제 환경에 대비하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라고 말했다.




구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
