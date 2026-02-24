KCC '대규격 석고텍스' GS25 천장재로 채택

신규·리뉴얼 점포에 순차 공급

시공 효율 높고 줄눈 최소화해 개방감

KCC의 천장재 '대규격 석고텍스 PLUS'가 편의점 GS25의 천장재로 채택됐다.

KCC는 GS리테일과 올 한 해 동안 GS25 신규·리뉴얼 점포 천장재로 대규격 석고텍스를 공급하는 계약을 체결했다고 24일 밝혔다. KCC는 지난 1월부터 신규·리뉴얼 점포에 순차적으로 대규격 석고텍스를 공급해왔다.

KCC는 GS리테일과 올 한 해 동안 GS25 신규·리뉴얼 점포 천장재로 대규격 석고텍스를 공급하는 계약을 체결했다고 24일 밝혔다. KCC AD 원본보기 아이콘

석고텍스는 석고를 주 원료로 한 불연 천장 마감재로, 상업·공공시설에 널리 사용되고 있다. KCC 대규격 석고텍스는 기존 제품 대비 강도를 강화해 규격을 2.25배로 확대하고, 시공 속도는 약 1.8배 높였다. 석고텍스를 천장에 적용하려면 철골 구조물을 설치하고 나사못으로 고정해야 하는데, 대규격 설계를 통해 사용되는 철골과 나사못 수를 줄일 수 있어 자재 사용량은 낮추고 작업 속도는 크게 높일 수 있다.

KCC는 작업 효율성 증대뿐만 아니라 줄눈을 최소화해 보다 깔끔한 공간 연출이 가능하다. 한국공기청정협회의 친환경 건축자재 'HB마크' 최우수 등급을 획득하는 등 안전성도 갖췄다. GS25는 테스트 시공을 통해 효과를 검증한 뒤 해당 자재를 채택했다.

KCC는 지난해 8월부터 대규격 석고텍스를 적용한 목업 시공을 진행해 시공 품질과 현장 적용성을 검증했다. 시공 업체들 역시 작업 편의성과 효율성 향상을 체감하며 긍정적인 반응을 보였다. 특히 대규격 자재임에도 1인 시공이 충분히 가능하다는 점에서 실효성이 높다는 평가를 받았다.

GS25 매장에 적용된 대규격 석고텍스 PLUS 천장재(좌)와 기존 적용 천장재(우) 비교 이미지. KCC 원본보기 아이콘

GS25 측은 제품 평가 과정에서 KCC가 제안한 공기 단축 효과와 하루 내 복합 공정이 가능한 점에 주목했다. 향후 GS더프레시 매장에도 적용을 검토할 계획이다.

석고텍스 규격에 맞춰 조명 배열을 구성할 경우 조명 간격을 기존 1200㎜에서 1500㎜까지 넓혀 조명 사용량을 줄일 수 있다. 전기 에너지를 절감해 매장 운영 효율 향상에도 도움이 될 것으로 기대된다.

KCC 관계자는 "GS25와 같이 다중이 이용하는 생활 밀착형 공간에 KCC 대규격 석고텍스 플러스가 표준 자재로 채택됐다는 것은 시공 효율성과 안전성을 현장에서 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "KCC는 대규격 석고텍스 플러스 외에도 다양한 천장재를 보유하고 있는 만큼, 공간 특성과 고객 니즈에 맞는 천장재 솔루션을 제시해 나갈 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>