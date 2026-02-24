본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

홈앤쇼핑, 올해 성과공유제로 74개 협력사에 총 6억원 지원

김철현기자

입력2026.02.24 07:58

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

협력사 손실 완화 초점

홈앤쇼핑은 경기 둔화와 소비 위축으로 어려움을 겪는 중소기업 협력사를 지원하기 위해 올해 총 6억원 규모의 성과공유제를 시행한다고 24일 밝혔다. 성과공유제는 단순히 실적이 우수한 협력사와 이익을 나누는 방식에서 벗어나, 방송 판매 효율이 기대에 미치지 못해 경영 부담을 겪는 협력사의 손실을 완화하는 데 초점을 맞춘 상생 제도다.

서울 강서구 홈앤쇼핑 본사

서울 강서구 홈앤쇼핑 본사

AD
원본보기 아이콘

홈앤쇼핑은 올해 총 74개 협력사를 대상으로 지원을 진행할 예정이다. 홈앤쇼핑은 2012년 개국 이후 본격적으로 이익이 발생한 2013년부터 성과공유제를 이어오고 있다. 이를 통해 현재까지 780개 중소기업 협력사에 누적 73억원의 지원금을 전달하며 협력사의 안정적인 경영 환경 조성과 경쟁력 강화에 힘써왔다.


성과공유제는 협력사의 재무 건전성 확보는 물론, 상품 품질 개선과 기술 개발 투자로 이어지는 선순환 구조를 만드는 데 기여하고 있다는 평가다. 또한 홈앤쇼핑은 중소기업과의 협력관계 구축 및 유통채널 확대와 관련해서 2021년도부터 '상생마켓' 프로그램도 운영하고 있다. 이는 중소기업 및 소상공인의 판로 개척과 상품 판매 수수료 감면 등을 지원한다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망[부동산AtoZ] "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

BTS부터 블핑까지 '큰장' 선다…엔터업계 영업이익 1조원 기대

역삼동서 1억 내려 실거래…다주택 압박에 강남3구 집값 내려가나

새로운 이슈 보기