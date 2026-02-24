본문 바로가기
고양시, '2025 정보공개 종합평가' 최우수 등급…행정 투명성 입증

이종구기자

입력2026.02.24 07:43

작년 95.04점으로 전국 평균 압도
원문 공개·청구 처리 등 전 분야 우수

경기 고양특례시(시장 이동환)가 행정안전부가 주관하는 '2025년 정보공개 종합평가'에서 최우수 등급을 받았다.

고양특례시청 전경. 고양시 제공

고양특례시청 전경. 고양시 제공

정보공개 종합평가는 중앙행정기관 및 지방자치단체 등을 대상으로 정보공개 운영 수준 전반을 평가하는 제도로, △사전정보공표 △원문공개 △정보공개 청구 처리 △고객관리 △제도운영 등 5개 분야 12개 지표를 종합적으로 반영해 평가한다.


행정안전부가 지난 11일 공개한 2025년 정보공개 종합 평가 결과에 따르면, 고양특례시는 309개 행정기관 중 같은 평가대상 그룹인 75개 기관 가운데 최우수 등급을 받았다.

시는 이번 평가에서 작년 점수인 90.59점보다 4.45점 상승한 총점 95.04점을 획득해 전국 시 유형군 평균 점수인 88.35점을 크게 상회하는 우수한 성과를 거뒀다.


특히, 시 유형군 평균 점수가 전년도 89.79점에서 88.35점으로 하락한 가운데 고양특례시는 정보공개 역량을 더욱 강화하며 타 기관과의 격차를 크게 확대했다.


고양시 관계자는 "앞으로도 정보공개 서비스를 지속적으로 확대하고, 행정의 투명성과 책임성을 강화해 시민이 신뢰할 수 있는 열린 행정을 실현할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
