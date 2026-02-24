순천시, 2026 지역 정착형 콘텐츠기업 투자유치 설명회

콘텐츠산업 성장 지원정책.펀드 소개

1:1투자 상담부터 원스톱 지원

순천시, 2026 콘텐츠기업 투자유치 설명회 개최.

순천시가 오는 26일 오후 2시 순천 시민공익활동지원센터에서 콘텐츠기업 투자유치 설명회를 개최한다.

이번 설명회를 통해 순천으로 이전한 콘텐츠기업의 성장을 지원하고 추가로 원도심 클러스터에 이전을 희망하는 기업을 유치 및 투자 촉진을 위해 마련됐다.

분야별 콘텐츠 지원 정책을 비롯해 980억 원 규모로 결성된 문화콘텐츠 전략펀드 운용방향 등에 상세히 설명할 예정이다. 기업의 안정적 정착과 산업 클러스터 조성에 주요 방점을 맞춘 자리인 만큼 고용과 정주비, 콘텐츠 제작비, B2C.B2B 종합 콘텐츠 축제 등 다양한 사안에 대한 정보 및 계획을 공유할 수 있는 시간을 가질 예정이다.

한편 펀드 운용계획에 따라 IP와 신기술, 두 가지 분야로 나눠 운용사와 기업 간 1:1 투자 상담도 진행된다.

시는 이전 의향 기업을 대상으로 원도심 클러스터 투어도 이뤄진다. 사전에 계획된 원도심 공실 35개동, 63실이 투어 대상지다. 투어를 통해 입주기업의 수요를 파악하고 향후 공간과 기업 간 매칭을 통해 원활한 콘텐츠 사업을 영위할 수 있도록 쾌적하고 효율적인 공간을 지원할 계획이다.

시 관계자는 "콘텐츠 기업들이 이번 설명회를 계기로 프로젝트 개발 및 투자, 채용 등 산업구조를 설계하기 위한 플랜을 수립할 수 있을 것으로 본다"며 "콘텐츠 분야의 꿈을 이룰 수 있는 남해안권 콘텐츠 허브로 육성하는 데 최대한 지원을 할 예정이다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자



