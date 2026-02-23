유한양행, 마시는 데일리 비타민 샷 '비컴플 3종' 출시

유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 113,200 전일대비 1,400 등락률 +1.25% 거래량 166,686 전일가 111,800 2026.02.23 10:54 기준 관련기사 유한양행 자회사 와이즈메디, 진천 2공장 GMP 인증 획득대형사는 '소각', 중견사는 '맞교환'…제약·바이오 '자사주 전략' 왜 갈렸나유한양행, 간질환 보조 치료제 '리버올라' 출시 전 종목 시세 보기 close 은 바쁜 현대인의 하루 컨디션을 시간대별로 관리할 수 있도록 설계한 프리미엄 데일리 케어 브랜드 '비컴플(Becompl)' 3종을 공식 출시했다고 23일 밝혔다.

비컴플 3종은 '모닝샷', '올데이샷', '굿나잇'으로 구성됐다. 비컴플은 정제와 액상을 한 병에 담아 물 없이 섭취할 수 있는 듀얼 제형을 적용한 것이 특징이다. CU편의점과 공식 온라인 몰인 '버들장터'에서 구입할 수 있다.

'비컴플 모닝샷'은 전날의 피로로부터 간 건강을 전문적으로 케어하기 위한 제품으로, 액상 포뮬러로 구성됐다. 밀크시슬과 홍경천 추출물을 함유한 30㎖ 용량의 휴대형 디자인으로 바쁜 출근길에도 간편하게 섭취할 수 있다.

'비컴플 올데이샷'은 하루 에너지 밸런스를 위해 20종의 기능성 원료를 한 병에 담은 프리미엄 멀티비타민 제품이다. 활력 부스터와 항산화 등 기능성을 충족하며, 정제 2정과 시트러스 맛 액상이 결합된 이중 제형을 갖췄다. 에너지 대사에 필요한 고함량 비타민B군을 중심으로, 비타민 C·E와 미네랄 조합을 통해 항산화 및 건강관리에도 도움을 준다.

밤 시간대에 섭취하는 '비컴플 굿나잇'은 수면의 질 개선을 위해 설계된 숙면 케어 제품이다. 수면 건강 기능성 소재인 라임과피추출물을 함유했다. 회사는 라임과피추출물은 수면건강에 도움을 줄 수 있는 세계 최초 유일의 시트러스 유래 수면 건강 원료라고 설명했다.

유한양행 관계자는 "비컴플은 현대인의 하루 리듬을 과학적 근거에 따라 분석해 개발된 시간대별 맞춤 건강관리 솔루션"이라며 "출근 전 에너지, 하루 활력 유지, 자기 전 편안함까지 하나의 브랜드에서 종합적으로 관리할 수 있는 것이 가장 큰 장점"이라고 말했다







곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



