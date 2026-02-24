본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산시교육청, ‘미래아이 유치원’ 8곳 선정…놀이 중심 디지털 교육 본격화

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.24 08:34

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

선도형·성장형 각 4곳 운영…유아 발달 맞춘 AI·디지털 교육 모델 확산

부산시교육청(교육감 김석준)이 유아 발달에 적합한 놀이 중심 디지털·AI 교육 모델 확산을 위한 '2026 미래아이(AI)유치원'을 최종 선정하고 오는 3월부터 본격 운영에 들어간다.


이번 공모에는 47개원이 신청해 높은 관심을 보였다. 시교육청은 심사를 거쳐 선도형과 성장형 유치원 각 4곳씩, 총 8개원을 최종 선정했다.

선도형은 ▲공립 강서유치원 ▲공립 방곡유치원 ▲사립 초록유치원 ▲사립 정관버클리유치원이며, 성장형은 ▲공립 금곡나래유치원 ▲공립 남명유치원 ▲사립 민들레유치원 ▲사립 엘지유치원이다.


시교육청은 그동안 '미래형 디지털 교실 구축' 사업을 통해 유치원 교실에 AR·VR 멀티미디어 학습장치, 전자칠판, 태블릿PC 등 디지털 인프라를 구축해 왔다. 또한 교육연구회와 전문적 학습공동체 운영을 지원하며 교사 중심의 디지털 수업 연구·공유 문화를 확산해 왔다.


올해는 이 같은 기반을 토대로 유아의 놀이와 디지털·AI를 체계적으로 연계한 '미래아이(AI)유치원'을 운영, 부산형 미래 유아교육 모델을 정립한다는 계획이다.

'미래아이(AI)유치원'은 유아 발달 단계에 맞는 놀이 중심 교육활동에 디지털·AI를 접목해 창의적 경험을 제공하고, 올바른 디지털 소양과 건강한 사용 습관을 기르는 데 초점을 둔다. 선정 유치원은 디지털 시민성 교육과 과의존 예방 교육을 필수로 실시하며, 교원 학습공동체와 보호자 연수를 통해 가정과 연계한 안전한 디지털 사용 문화 확산에도 나선다.


선도형 유치원은 지역 교원을 대상으로 디지털·AI 활용 수업을 공개해 지역 미래교육 거점 역할을 수행한다. 성장형 유치원은 원내 교원과 보호자를 대상으로 수업 공개를 실시해 이해도를 높이고, 가정 연계 교육 문화를 확산할 예정이다.


이를 위해 시교육청은 선도형 유치원에 각 1000만원, 성장형 유치원에 각 500만원의 예산을 지원하고, 맞춤형 컨설팅도 병행한다.


김석준 교육감은 "미래아이(AI)유치원은 우리 아이들이 디지털 세상의 주인으로 올바르게 성장하는 첫걸음이 될 것"이라며 "유아들이 디지털을 통해 놀이를 배움으로 확장하는 경험을 하며 미래 역량을 기를 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

부산시교육청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망[부동산AtoZ] "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

BTS부터 블핑까지 '큰장' 선다…엔터업계 영업이익 1조원 기대

역삼동서 1억 내려 실거래…다주택 압박에 강남3구 집값 내려가나

새로운 이슈 보기