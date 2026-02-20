원주시, 단관지구 공영주차장 조성 주민설명회 개최

녹지 기능 유지 생활 불편 최소화

강원도 원주시는 20일 단구동 행정복지센터에서 단관지구 공영주차장 조성사업과 관련한 3차 주민설명회를 개최하고 주민 의견을 반영한 최종 사업계획을 공유했다.

이번 사업은 단구동 1646·1664번지와 관설동 1654·1670번지 일원의 완충녹지 일부를 활용해 기존 노상주차장을 확장하는 것으로, 기존 61면에서 120면이 증가한 181면으로 확대된다. 총사업비는 약 20억원이며, 올해 5월 착공해 하반기 준공을 목표로 추진할 계획이다.

시는 1·2차 주민설명회와 간담회에서 수렴한 의견을 반영해 녹지 활용 범위와 주차면 규모 등을 조정했다. 특히 기존 녹지 축을 유지하면서 수목 정비를 통해 개방감을 높이고, 공간을 효율적으로 재배치해 주차면을 확대하는 데 중점을 뒀다. 또한 교차로 시야 확보, 건널목 및 횡단로 신설, 관광버스 승하차 공간 마련 등을 통해 교통안전과 이용 편의를 함께 개선할 계획이다.

원주시 관계자는 "녹지 기능을 최대한 유지하면서 주민 생활 불편을 줄이는 방향으로 사업을 추진하겠다"며 "사업 추진 과정도 주민들과 투명하게 공유하겠다"고 말했다.





