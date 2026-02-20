본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경찰, '10억 규모 보조금 유용' 색동원 압수수색

오지은기자

입력2026.02.20 13:42

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내사 거쳐 업무상 횡령 혐의로 추가 입건

경찰이 보조금 유용 의혹을 받는 인천 강화군 소재 중증장애인 시설 '색동원'에 대한 강제수사에 돌입했다.


20일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 오전 9시부터 색동원 시설장 김모씨의 주거지와 색동원 시설 건물 등을 압수수색하고 있다.

생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의 등(성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등·장애인복지법상 폭행)을 받는 중증장애인 거주시설 색동원 시설장 김모씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원을 나서고 있다. 연합뉴스

생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의 등(성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등·장애인복지법상 폭행)을 받는 중증장애인 거주시설 색동원 시설장 김모씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원을 나서고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

경찰은 김씨에 대해 업무상 횡령 혐의를 추가 적용하고, 색동원에서 연간 10억원 규모의 보조금과 장애인 수당을 적절히 집행했는지 여부를 수사하고 있다. 당초 보조금 유용 의혹에 대해서는 입건 전 조사(내사) 중이었지만 관련 혐의를 확인하고 정식 입건했다.


보조금 유용 의혹에 관한 압수수색은 이번이 처음이다. 앞서 김씨의 성폭력 등 의혹과 관련해서 지난해 9월 색동원 등에 대한 압수수색을 실시한 바 있다.


김씨는 전날 성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등 혐의로 구속됐다. 그는 생활지도 등을 빌미로 여성 장애인과 강제로 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의를 받는다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

교사 관두고 '관' 팔아 수십억 번 中 여성 "사람은 매일 죽는다"

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

"실버타운 말고 '보증금 0원' 호텔로"…시니어 레지던스 뜬다

새로운 이슈 보기