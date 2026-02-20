경찰, '10억 규모 보조금 유용' 색동원 압수수색

내사 거쳐 업무상 횡령 혐의로 추가 입건

경찰이 보조금 유용 의혹을 받는 인천 강화군 소재 중증장애인 시설 '색동원'에 대한 강제수사에 돌입했다.

20일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 오전 9시부터 색동원 시설장 김모씨의 주거지와 색동원 시설 건물 등을 압수수색하고 있다.

생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의 등(성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등·장애인복지법상 폭행)을 받는 중증장애인 거주시설 색동원 시설장 김모씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원을 나서고 있다.

경찰은 김씨에 대해 업무상 횡령 혐의를 추가 적용하고, 색동원에서 연간 10억원 규모의 보조금과 장애인 수당을 적절히 집행했는지 여부를 수사하고 있다. 당초 보조금 유용 의혹에 대해서는 입건 전 조사(내사) 중이었지만 관련 혐의를 확인하고 정식 입건했다.

보조금 유용 의혹에 관한 압수수색은 이번이 처음이다. 앞서 김씨의 성폭력 등 의혹과 관련해서 지난해 9월 색동원 등에 대한 압수수색을 실시한 바 있다.

김씨는 전날 성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등 혐의로 구속됐다. 그는 생활지도 등을 빌미로 여성 장애인과 강제로 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의를 받는다.





오지은 기자



