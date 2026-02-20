본문 바로가기
좋은병원들, ‘잔반 제로’로 ESG 실천… 지역사회 지속가능 책임 강화

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.20 13:42

대한적십자사 ‘ESG 실천기업’ 캠페인 동참

플로깅·에너지 절감 등 생활 속 실천 확산

최근 대한적십자사 'ESG 실천기업' 캠페인에 동참한 좋은병원들이 '잔반 제로' 행사를 펼치는 등 현장 중심의 다양한 실천으로 지역사회를 위한 지속가능한 사회적 책임 이행에 나서고 있다.


5일 좋은문화병원·좋은삼선병원·좋은강안병원에 따르면 각 병원은 최근 절약위원회를 중심으로 전 직원을 대상으로 '잔반 제로' 실천 행사를 진행했다.

좋은병원들이 대한적십자사 'ESG 실천기업' 캠페인에 동참하고 있다. 좋은병원 제공

직원식당에서 잔반 줄이기 캠페인을 벌이고, 실제로 잔반을 남기지 않은 직원에게는 소정의 간식을 제공하는 이벤트를 마련했다. 음식물 쓰레기 감축 취지 아래 누구나 부담 없이 참여할 수 있도록 기획해 직원들의 호응을 얻었다.

또 각 병원은 청결위원회를 중심으로 병원 내부는 물론 인근 지역까지 포함한 환경정화활동 '플로깅'을 실시해 주민들의 눈길을 끌었다. 절약위원회는 빈 사무실 전등 끄기, 이면지 사용 등 에너지 절감과 자원 절약을 일상화하는 데 초점을 맞추고, 일회성 행사가 아닌 생활 속 실천을 독려하고 있다.


좋은강안병원 절약위원회 문성준 과장은 "절약, 환경정화, 잔반 줄이기 등은 처음부터 ESG를 목표로 기획한 사업이라기보다 현장에서 필요하다고 느낀 일들을 하나씩 실천해 온 결과"라며 "이 같은 노력이 자연스럽게 ESG가 지향하는 가치와 맞닿게 됐다"고 말했다.


좋은강안병원 청결위원회 송혜진 수간호사도 "거창한 구호보다는 현장에서 실천할 수 있는 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 전했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
