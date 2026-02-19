본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

한화오션, 캐나다 온타리오조선소·모호크대학과 협력…차세대 잠수함 사업 염두

이현주기자

입력2026.02.19 13:49

시계아이콘01분 10초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조선 역량 재건·기술이전 전략적 MOU 체결
조선소 내 인력양성 허브 구축

한화오션은 19일 캐나다 현지 온타리오 조선소(Ontario Shipyards) 및 모호크 대학(Mohawk College)과 협력 체계를 구축하고 캐나다 조선 산업 경쟁력 강화와 조선 인력 양성에 협력할 방침이라고 밝혔다. 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP·Canadian Patrol Submarine Project) 수주를 염두에 둔 포석이다.


한화오션은 18일(현지 시간) 캐나다 토론토에서 온타리오와 전략적 협력을 위한 양해각서를 체결했다. 한화오션은 온타리오조선소를 포함해 모호크대학 등과 3자 간 전략적 협력 의향서도 체결했다.

모호크대학 폴 암스트롱 총장(앞줄 왼쪽), 한화오션 김희철 대표(앞줄 가운데), 온타리오조선소 숀 파둘로 대표(앞줄 오른쪽)가 전략적 협력 의향서(LOI)를 체결한 뒤 캐나다 국회의원 등 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 한화오션

모호크대학 폴 암스트롱 총장(앞줄 왼쪽), 한화오션 김희철 대표(앞줄 가운데), 온타리오조선소 숀 파둘로 대표(앞줄 오른쪽)가 전략적 협력 의향서(LOI)를 체결한 뒤 캐나다 국회의원 등 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 한화오션

AD
원본보기 아이콘


한화오션은 온타리오조선소와의 양해각서를 통해 온타리오조선소에 ▲설계 및 엔지니어링 자문 ▲생산 계획 수립 및 공정 관리 ▲품질 관리 시스템 구축 ▲스마트 조선소 기반 첨단 공정 등 선진 조선 기술과 운영 노하우를 제공한다. 이를 통해 온타리오주의 대형 선박 건조 역량을 단계적으로 재건하고, 캐나다의 장기적인 해군 산업 기반 강화를 지원할 계획이다.


이날 행사에는 아슬람 라나(Aslam Rana), 크리스 비틀(Chris Bittle), 존 폴 단코(John-Paul Danko), 시마 아칸(Sima Acan) 등 캐나다 국회의원들도 참석해 캐나다와 한국 간 긴밀한 조선·해군 산업 협력을 축하했다.


한화오션은 온타리오조선소 및 모호크대학과 전략적 협력을 통해 온타리오조선소 내에 '조선 인력양성 허브'를 구축한다. 이를 통해 향후 10~15년간의 조선소 확장·현대화 계획과 연계해 용접, 제작, 해양기계, 전기, 로보틱스, 비파괴검사 등 조선 관련 핵심 숙련 인력을 양성해 나갈 계획이다.

세 기관은 ▲온타리오조선소 내 통합형 교육 캠퍼스 구축 ▲산업 주도형 고급 교육 프로그램 개발 ▲조선소 생산·확장 계획과 연계한 인력양성 체계 확립 ▲가상현실, 로보틱스, 디지털 트윈 등 신기술을 활용한 응용 연구 과제를 공동으로 발굴하는 등 단계적으로 추진할 계획이다.


숀 파둘로(Shaun Padulo) 온타리오조선소 대표는 "온타리오조선소는 온타리오주에서 대형 조선 역량을 재건하는 데 선도적인 역할을 하고 있다"며 "한화오션과의 파트너십을 통해 세계적 수준의 조선 전문성과 검증된 생산 시스템을 도입해 조선 역량 재건과 고품질 일자리 창출, 온타리오 및 캐나다 해양·방산 산업 기반 강화를 가속화할 것"이라고 말했다.


김희철 한화오션 대표는 "오늘 맺은 두 개의 약속은 한화오션과 온타리오조선소의 미래이자, 캐나다와 대한민국 간 우정을 더욱 깊게 해주는 계기"라고 밝혔다. 이어 "단순한 기술 이전을 넘어 한화오션의 첨단 조선 공정과 운영 노하우를 캐나다 현지에 내재화하는 데 의미가 있다"며 "CPSP를 포함한 캐나다 해군 사업의 성공적인 수행을 위한 기반을 확고히 구축해 나가겠다"고 강조했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

"삼성이 더 비싸다"…엔비디아 HBM4 '하이엔드 vs 가성비' 투트랙 전략 가동

새로운 이슈 보기