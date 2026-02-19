양주시, 산림재난대응단 본격 가동…“소중한 산림 보호 총력”

시, ‘봄철 산불 제로’ 선포

산불감시원 발대식 개최

경기 양주시가 봄철 산불조심기간을 맞아 최근 양주시청 지하 대회의실에서 산림재난대응단 및 산불감시원 발대식을 개최하고 산불 관련 안전교육 등 본격적인 산불 예방 및 대응 활동에 돌입했다.

강수현 양주시장이 봄철 산불조심기간을 맞아 최근 양주시청 지하 대회의실에서 산림재난대응단 및 산불감시원 발대식을 개최하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 발대식에는 강수현 시장과 윤창철 의장을 비롯해 산림과 직원, 산림재난대응단, 산불감시원 등 100여 명이 참석해 산불 예방과 신속 대응을 위한 안전교육을 받고 활동 방향을 공유했다.

산림재난대응단과 산불감시원은 봄철 산불조심기간 동안 영농부산물·쓰레기 소각 계도 및 단속, 차량 방송 홍보, 산불예방 안내물 게시 등 산불 방지를 위한 현장 중심의 예방활동을 전개할 예정이다.

양주시 관계자는 "산불은 한순간의 방심으로 큰 피해를 초래할 수 있는 만큼 예방이 무엇보다 중요하다"며 "산림재난대응단과 산불감시원들이 책임감을 갖고 산불 예방과 대응 활동을 충실히 수행해 줄 것을 당부한다"고 전했다.

양주시는 앞으로도 산불 예방 및 대응에 총력을 기울여 시민의 안전과 소중한 산림 보호에 최선을 다할 방침이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



