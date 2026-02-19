성남시, 성남동중 주차장 23면 시민에 무료 개방…19일부터 운영

체육관 부설주차장 23면

평일 야간·휴일 전일 운영

경기 성남시(시장 신상진)는 지역 내 주차난 해소를 위해 2월 19일부터 성남동중학교 청운관(체육관) 부설주차장 23면을 시민에게 무료로 개방한다.

성남동중학교 체육관 주차장 입구 모습. 성남시 제공

이번 주차장 무료 개방은 금광2동의 부족한 주차 공간 문제를 해결하고 주민 편의를 증진하고자 성남시와 성남동중학교가 협력하여 이룬 주차공유 사업의 성과다.

성남동중학교 청운관 부설주차장(중원구 금광2동 소재) 23면은 평일 오후 5시부터 다음날 오전 8시까지, 토·일·공휴일은 전일 개방하며, 별도의 신청 없이 개방 시간 내 자유롭게 이용할 수 있다.

성남시는 유휴 공간을 활용한 공유주차장 사업을 통해 주차난을 완화하고 나눔 문화를 확산하는 데 힘쓰고 있다. 2월 12일 기준 시는 △수정구 252면 △중원구 65면 △분당구 633면 등 총 950면의 공유주차장을 시민에게 무료로 개방 중이다. 공유주차장 참여 시설에는 개방 면수에 따라 최대 3000만원의 시설개선비와 최대 1억원 영조물 배상보험 가입비가 지원되며, 공유 기간 연장 시 최대 500만원까지 추가로 지원된다.

성남시 관계자는 "시설 소유자와 주민 모두가 안전하고 편리하게 주차장을 이용할 수 있도록 지원하겠다"며 "이번 사례를 계기로 다른 학교들도 공유주차에 더 많이 참여할 수 있기를 기대하며, 학교와의 협력을 강화해 상생의 가치를 실현해 나가겠다"고 말했다.

성남시는 앞으로도 지역 내 유휴 공간을 적극 발굴해 시민 생활에 실질적인 도움이 되는 공유주차 문화를 지속적으로 확산해 나갈 계획이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



