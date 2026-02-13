본문 바로가기
공무원연금공단, 퇴직예정공무원 인생2막 교육 개강

김동표기자

입력2026.02.13 09:55

공무원연금공단은 퇴직예정공무원의 안정적인 은퇴 준비와 인생 2막 설계를 지원하기 위해 2026년도 전반기 '퇴직예정공무원 대면교육'을 개강한다고 13일 밝혔다.


공무원연금공단 사옥 전경

이번 전반기 교육은 2월 23일부터 7월 16일까지 전국 8개 교육장에서 퇴직예정공무원 약 7000명(연간 1만4000명)을 대상으로 진행된다.

퇴직준비교육은 퇴직을 앞둔 공무원들이 은퇴 이후 삶을 준비할 수 있도록 미래설계, 재취업, 창업, 사회공헌 등 13개 분야 맞춤형 교육과정으로 구성됐으며, 총 93회에 걸쳐 운영될 예정이다.


김동극 이사장은 "퇴직예정공무원의 다양한 수요를 반영해 교육과정을 개선하고 있다"며 "앞으로도 실효성 높은 교육 운영을 통해 퇴직예정공무원의 노후 준비와 사회 재도약을 지원하겠다"고 말했다.




김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
