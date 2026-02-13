본문 바로가기
5조원 투자 결실…LG엔솔 캐나다 공장, 백만 셀 생산 달성

서믿음기자

입력2026.02.13 08:25

자동화 공정, 올해 생산량 두 배 이상 확대
단독법인 전환, 북미 ESS 전략 거점 육성

LG에너지솔루션의 캐나다 생산법인인 넥스트스타 에너지가 가동 3개월 만에 백만 번째 배터리 셀 생산을 달성했다. 북미 현지 생산 거점이 빠르게 안정 궤도에 올랐다는 평가가 나온다.

LG에너지솔루션 캐나다 생산법인 '넥스트스타 에너지'가 백만 셀 생산을 달성했다. LG에너지솔루션 제공

12일(현지시간) LG에너지솔루션에 따르면 캐나다 온타리오주 윈저시에 위치한 넥스트스타 에너지는 지난해 11월 본격적인 셀 양산을 시작한 이후 생산 속도를 끌어올리며 백만 셀 생산이라는 이정표를 세웠다. 글로벌 배터리 공장 운영을 통해 축적한 경험을 바탕으로 초기 수율을 빠르게 안정화한 점이 조기 성과로 이어졌다는 분석이다.


현재 넥스트스타 에너지에서는 리튬인산철(LFP) 기반 ESS용 파우치형 롱셀을 생산하고 있다. 고도화된 공정 기술과 첨단 자동화 시스템, 체계적인 품질 검증 프로세스를 통해 성능과 품질을 동시에 확보한 제품을 안정적으로 양산 중이며, 올해 생산량을 두 배 이상 확대할 계획이다.

넥스트스타 에너지 공장은 총 50억캐나다달러(약 5조3000억원)가 투입된 캐나다 최초이자 유일의 대규모 배터리 제조 시설이다. 현재 1300명 이상의 인력을 직접 고용하고 있으며, 환경경영(ISO 14001), 안전보건(ISO 45001), 자동차산업 품질경영시스템(IATF16949) 등 국제 표준 인증을 모두 확보해 지속가능한 운영 역량과 안전한 근로 환경을 갖췄다.


넥스트스타 에너지 최고운영책임자(COO) 브렛 힐록은 "백만 셀 생산 달성은 임직원 모두의 헌신과 노력의 결과"라며 "높은 기준을 향한 철저한 실행력과 기술적 전문성이 이번 성과를 만들어냈다"고 밝혔다. 이어 "모두가 함께 이뤄낸 성과라는 점에서 큰 자부심을 느낀다"고 덧붙였다.


앞서 LG에너지솔루션은 지난 6일 스텔란티스와의 합작으로 설립된 넥스트스타 에너지의 지분을 전량 인수해 100% 자회사로 전환한다고 발표했다. 단독 법인 체제로 전환해 북미 시장 변화에 선제적으로 대응하고, 빠르게 성장하는 북미 ESS 시장 공략을 위한 전략 거점으로 육성하겠다는 구상이다. 지분 인수 이후에도 스텔란티스와의 협력은 유지되며, 기존 계획된 전기차 배터리 공급은 지속된다.

향후 넥스트스타 에너지는 ESS와 전기차 배터리를 동시에 생산하는 복합 제조 거점으로 역할을 확대할 예정이다. 북미 ESS 시장 공략을 위한 전초기지이자, 스텔란티스를 포함한 다양한 신규 고객 수요에 유연하게 대응할 수 있는 핵심 생산 허브로 활용될 것으로 기대된다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

