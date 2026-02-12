코웨이, 컵에 딱 맞춰 내려오는 ‘아이콘 정수기 3’ 출시

스마트 무빙 파우셋 적용

코웨이는 고객 의견을 반영해 주방 생활의 편의를 높인 '아이콘 정수기 3'을 출시했다고 12일 밝혔다.

코웨이는 정수기 사용 환경을 분석한 결과 다양한 높이의 용기를 편리하게 사용하고 싶은 니즈와 주방 공간 활용에 대한 고민을 발견하고 이번 신제품에서 이를 해결하는 데 주력했다.

아이콘 정수기 3의 가장 큰 특징은 '스마트 무빙 파우셋'이다. 출수 시 용기 높이를 자동으로 감지해 파우셋이 위아래로 움직인다. 낮은 종이컵부터 높은 텀블러까지 어떤 용기를 사용하더라도 물 튀는 현상 없이 편리하게 물을 받을 수 있다. 또한 3㎝에서 8.5㎝까지 사용자가 원하는 높이로 고정해 사용할 수 있는 5단계 맞춤 높이 조절 기능도 지원한다.

주방 공간 활용도를 극대화한 초소형 사이즈도 돋보인다. 가로 16㎝의 슬림한 폭으로 좁은 주방에도 부담 없이 설치할 수 있다. 6가지의 컬러 라인업은 주방 인테리어와 자연스럽게 어우러진다. 전면부 필터 교체 구조로, 제품 좌우에 여유 공간이 없더라도 전면 커버만 열면 필터를 교체할 수 있다.

위생 관리와 소재 안전성도 대폭 강화했다. 물이 나오는 파우셋은 인공 도장이 없는 알루미늄 소재를 사용해 위생과 내구성을 동시에 확보했다. 또 출수 순간마다 실시간으로 유로 끝단에서 흐르는 물을 99.9% 살균하며, 6시간마다 정기적인 살균을 실시해 더욱 안심하고 사용할 수 있다.

필터 성능도 한층 업그레이드됐다. 제품 크기는 줄이면서도 성능은 강화한 올인원 나노트랩 필터를 탑재해 물속에 녹아있는 중금속부터 바이러스까지 촘촘하게 걸러준다. 이 제품은 한국국제소믈리에협회가 주관하는 물맛 품질 인증 WTQ(Water Taste Quality)에서 최고 등급인 '그랑골드'를 획득해 뛰어난 물맛을 인정받았다. 100℃ 초고온수 기능을 포함해 온수 온도를 4단계로 조절할 수 있어 컵라면이나 요리 등 다양한 상황에서 편리하게 온수를 사용할 수 있다.

코웨이 관계자는 "이번 신제품은 새로운 기능을 더하는 것에 그치지 않고, 고객이 정수기를 사용할 때마다 체감할 수 있는 실질적인 만족감을 높이는 데 집중했다"며 "앞으로도 고객의 삶을 디테일하게 케어하는 제품을 지속적으로 출시해 나갈 것"이라고 말했다.





