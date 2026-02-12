14일부터 연매출 30억 이하 카드가맹점 308만곳 수수료 우대

작년 하반기 신규가맹점 수수료 환급

금융위원회는 12일 상반기 영세·중소가맹점으로 선정된 신용카드 가맹점 308만7000곳에 대해 오는 14일부터 우대수수료율을 적용한다고 밝혔다.

이에 따라 전체 신용카드 가맹점 322만5000곳 가운데 95.7%가 상반기 우대수수료율을 적용받게 된다. 결제대행업체(PG사) 하위가맹점 193만8000곳과 개인·법인 택시사업자 16만6000곳에도 동일한 우대수수료율이 적용된다.

가맹점은 연 매출액 규모에 따라 신용카드 0.4~1.45%, 체크카드 0.15~1.15%의 우대수수료율을 적용받는다.

구체적으로 연 매출 3억원 이하 영세 가맹점 232만5000곳에는 신용카드 0.4%, 체크카드 0.15%의 수수료율이 적용된다. 연 매출 3~5억원 이하 가맹점 28만7000곳에는 신용카드 1%, 체크카드 0.75%가 적용된다.

또 5~10억원 이하 가맹점 28만1000곳에는 신용카드 1.15%, 체크카드 0.9%가, 10~30억원 이하 가맹점 19만4000곳에는 신용카드 1.45%, 체크카드 1.15%가 각각 적용된다.

아울러 지난해 하반기 신규 개업해 일반 가맹점 수수료율을 적용받았으나, 매출액 기준으로 영세·중소가맹점에 해당하는 것으로 확인된 가맹점 15만9000곳에 대해서는 우대수수료율을 소급 적용한다.

각 카드사는 해당 가맹점의 카드대금 지급 계좌로 수수료 차액을 다음 달 31일까지 환급할 예정이다. 이미 납부한 수수료에서 우대수수료율을 적용해 계산한 금액을 제외한 차액을 돌려주는 방식이다.

환급 대상 가맹점 15만9000곳의 예상 환급액은 총 643억3000만원으로, 가맹점당 평균 약 41만원 수준이다. 환급액은 여신금융협회의 가맹점 매출거래정보 통합조회 시스템을 통해 확인할 수 있다. 일별, 건별 환급액 등 상세 내역은 각 카드사 홈페이지에서도 조회할 수 있다.

여신금융협회는 환급 대상 신용카드 가맹점에 우대수수료율 적용 안내문과 함께 환급 여부를 안내했다.

지난해 하반기 신규 개업한 PG사 하위가맹점 14만3000곳과 택시사업자 약 5325곳도 우대수수료율을 소급 적용받는다. 이들 가맹점은 이용 중인 PG사 및 교통정산사업자를 통해 수수료 차액을 환급받을 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



