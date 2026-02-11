본문 바로가기
루닛, 국내 원격영상판독 센터에 AI솔루션 공급

이성민기자

입력2026.02.11 09:52

외주 판독시장 진출 본격화
서범석 대표 "올해 시장 공략 확대"

의료 인공지능(AI) 기업 루닛 은 국내 원격영상판독 센터들과 AI 영상진단 솔루션 공급 계약을 체결하고 외주 판독시장에 진출했다고 11일 밝혔다.

루닛의 흉부 엑스레이 AI 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 CXR4'. 루닛

이번 계약을 통해 대한의료영상진단협회 소속 대한의료영상의학과의원, 강남영상의학과의원에 루닛 솔루션이 도입된다. 도입 제품은 루닛의 흉부 엑스레이 AI 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 CXR4'와 유방촬영술 AI 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 MMG'다. 원격판독센터가 루닛 인사이트 CXR4을 도입한 것은 국내 최초로, 원격 영상판독 분야에서 AI 활용이 본격화되는 계기가 될 것으로 루닛은 보고 있다.


이번 계약은 루닛이 국내 의료AI 시장에서의 포트폴리오를 다각화했다는 데에서 의미가 있다. 그동안 루닛은 국내 주요 상급 종합 의료기관을 중심으로 AI 솔루션을 공급해왔지만 이번 원격 시장 진출로 기존 병의원 중심의 사업 영역을 외주 판독 분야까지 확장하게 됐다. 지난해 하반기부터 원격 영상판독 시장 대상 영업을 강화해온 루닛은 제품 시연을 진행한 4개 센터 모두와 계약을 맺는 성과를 거뒀다.

서범석 루닛 대표는 "이번 계약을 통해 외주 센터에서도 AI 솔루션에 대한 명확한 수요가 있음을 확인했다"며 "기존 사업 기반에 새로운 판매 채널을 추가함으로써 국내 시장 내 사업 영역을 확장하고 올해 원격판독 시장 공략을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
