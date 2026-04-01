루닛, 정부 주관 '의과학 특화 파운데이션 모델' 1단계 통과

의료 현장 활용도 높은 경량 모델 개발

루닛 루닛 close 증권정보 328130 KOSDAQ 현재가 34,500 전일대비 1,850 등락률 +5.67% 거래량 54,287 전일가 32,650 2026.04.01 11:42 기준 관련기사 루닛, 제13기 정기주주총회 개최… 백승욱 이사회 의장 중임 확정 루닛, 셀카르타와 AI 바이오마커 동반진단 상용화 '맞손' 루닛, 유럽영상의학회서 최신 연구 성과 21편 공개 전 종목 시세 보기 은 과학기술정보통신부의 국가 전략사업인 '인공지능 특화 파운데이션 모델' 프로젝트의 1단계 임상 실증을 성공적으로 통과하고 2단계 전국 단위 실증 및 모델 고도화에 진입했다고 1일 밝혔다.

루닛은 '분자에서 인구까지 전주기 의과학 혁신을 위한 멀티스케일 의과학 특화 파운데이션 모델 개발' 과제의 주관기관으로서 23개 산·학·연·병이 참여한 컨소시엄을 이끌고 있다.

루닛 컨소시엄은 이번 1단계 사업에서 매개변수 160억개 규모의 의과학 특화 파운데이션 모델을 처음부터 자체 개발해 실제 의료 현장에서의 활용성과 비용 효율을 모두 갖춘 경량 모델을 구현했다.

1단계 학습에는 논문, 임상기록, 약물정보, 진료 가이드라인 등 의료분야 전 영역에 걸쳐 구축한 방대한 특화 데이터가 집중적으로 활용됐다. 이를 통해 관련 근거를 자동으로 검색·제시하는 검색증강생성(RAG) 기능과 여러 특화 모델을 연결해 복잡한 문제를 단계적으로 해결하는 에이전트 시스템을 함께 구축했다. 의학 문헌 이해, 근거 기반 응답 등 5가지 주요 성능 평가에서 모두 목표 성능을 달성했다. 타 LLM과 비교해도 우수한 결과를 냈다고 회사는 설명했다.

국민건강보험 일산병원에서 진행한 임상 실증 테스트도 성공적으로 마쳤다. 임상의사결정지원시스템(CDSS) 초기 모델을 약물 이상반응(ADR) 분석, 응급실 환자 분류 및 초기 진단 지원 과정에 적용한 결과, 루닛 파운데이션 모델이 ADR 분석 과정에서 약사의 검토 업무 부담을 줄이고 의약품 안전성 관리의 효율성을 높일 수 있는 가능성을 확인했다.

2단계 사업에서는 용인세브란스병원, 고려대의료원, 건양대학교병원, 양산부산대학교병원 등 전국 9개 의료기관과 2개 제약사로 실증 범위를 확대할 계획이다.

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서범석 루닛 대표는 "이번 1단계에서 경량 모델의 현장 적용 가능성을 확인한 만큼 2단계에서는 모델 고도화와 실증 확대를 통해 의료 현장의 실질적인 변화에 기여하겠다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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