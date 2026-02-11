본문 바로가기
경과원, 판교 스타트업캠퍼스 입주기업 모집…3월17일까지

이영규기자

입력2026.02.11 09:41

경기도경제과학진흥원이 다음 달 17일까지 판교테크노밸리 '경기스타트업캠퍼스' 입주기업을 모집한다.


경기스타트업캠퍼스는 판교 제1테크노밸리 내 위치한 창업 보육공간이다. 혁신 스타트업의 안정적인 성장과 판교 창업 생태계 강화를 위해 조성됐다.

모집 분야는 정보기술(IT), 바이오 기술(BT), 콘텐츠 기술(CT), 나노기술(NT) 등 첨단기술 분야와 인공지능(AI), 빅데이터, 블록체인 등 예비창업자 및 창업기업이다.


지원 자격은 공고일을 기준 도내 사업장을 둔 예비 창업자 또는 창업 7년 미만의 스타트업이다. 인공지능과 빅데이터 등 신산업 분야는 창업 10년 미만 기업까지 대상을 확대해 보다 많은 기업이 참여할 수 있도록 했다.


경기도경제과학진흥원의 판교 내 보육공간 입주기업 모집 안내 포스터

입주 공간은 기업의 성장 단계와 규모에 따라 체계적으로 운영된다. ▲창업 2년 이내의 4인 이하 기업을 위한 예비 단계(3층) ▲전년도 매출 5000만원 이상 또는 3인 이상의 초기 단계(5층) ▲매출 1억원 이상 또는 3인 이상의 성장 단계(8층)로 구분해 맞춤형 환경을 제공한다.

경과원은 선정된 기업에 1년간 임대료와 관리비를 전액 지원한다. 연장평가를 통해 1년 추가 연장도 가능하다. 이 외에도 회의 공간 무상 이용, 연 4회의 맞춤형 교육 및 네트워킹 등의 혜택을 제공한다.


김현곤 경과원장은 "경기스타트업캠퍼스는 혁신적인 아이디어를 가진 창업가들이 모여 꿈을 현실로 만드는 도전의 공간"이라며 "판교 창업 생태계의 네트워크와 자원을 적극 연계해 입주기업들이 다음 단계로 도약할 수 있도록 밀착 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
