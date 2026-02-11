본문 바로가기
에이비엘바이오, 4-1BB 항체 리뷰 논문 국제학술지 게재

곽민재기자

입력2026.02.11 08:37

에이비엘바이오 는 차세대 면역항암 표적으로 주목받는 4-1BB에 대한 리뷰 논문을 국제학술지 mAbs에 게재했다고 11일 밝혔다.


지난 6일(현지시간) 온라인으로 공개된 논문은 '차세대 4-1BB 항체를 통한 암 치료의 지평 확장 : 효능 극대화와 안전성 확보를 위한 분자적·임상적 전략에 대한 리뷰'라는 제목으로 발표됐다. mAbs는 항체 연구 및 개발 분야를 다루는 국제학술지다.

논문에 따르면 4-1BB 이중항체는 기존 단일항체 대비 개선된 항암 효능과 우수한 안전성 프로파일을 보이는 것으로 나타났다. 4-1BB 이중항체는 4-1BB 신호 전달을 통한 면역 T 세포의 활성화를 암세포가 존재하는 종양 미세환경으로 제한하는 것이 특징이다. 과거 4-1BB 단일항체 '유렐루맙'과 '유토밀루맙'의 한계를 보완하기 위한 접근법으로 소개됐다. 회사는 4-1BB가 장기적인 항암 효능 유지에도 긍정적인 영향을 미치는 만큼, 향후 병용요법에서 중요한 역할을 할 것으로 기대한다.


에이비엘바이오는 4-1BB 기반 이중항체 플랫폼 '그랩바디-T'를 활용해 다양한 면역항암제를 개발하고 있다. 가장 개발 속도가 빠른 ABL111은 PD-1 억제제 니볼루맙 및 화학요법과의 병용을 통해 전이성 위암 환자의 1차 표준 치료요법을 목표로 개발 중이다. 임상 1b상에서 기존 표준 치료 대비 개선된 항암 효능을 확인했다는 게 회사 측 설명이다. 또 다른 그랩바디-T 기반 이중항체 ABL503은 단독요법 임상을 병용요법으로 확장할 계획이다.


이상훈 에이비엘바이오 대표는 "종양 미세환경에서만 T 세포를 선택적으로 활성화하는 이중항체 접근법을 통해 기존 4-1BB 단일항체의 한계를 극복하고자 그랩바디-T를 개발했다"며 "ABL111은 현재 진행 중인 임상 1b상에서 기존 표준 치료요법 대비 우수한 항암 효능을 보이며 '베스트 인 클래스' 가능성을 보였다"고 밝혔다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
