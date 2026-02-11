휴넷, 중소기업 교육지원 'HRD 아카이브' 5년 연속 운영 기업 선정

"누적 학습자 수 1위"

휴넷은 중소기업을 위한 정부 지원 교육 사업 '디지털 원격훈련 아카이브(HRD 아카이브)' 운영 기업에 5년 연속 선정됐다고 11일 밝혔다.

'HRD 아카이브'는 고용노동부가 중소기업의 교육 활성화를 위해 실시하는 교육비 지원 사업이다. 기업과 교육 기관이 교육 서비스 계약을 체결하면, 직원들은 구독서비스 방식으로 교육 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있다.

휴넷은 'HRD 아카이브' 상품에 교육 콘텐츠 8500여개(숏폼 기준)를 탑재했다. 직급·직무교육, 인공지능(AI), 리더십, 트렌드, 어학 등 개인이 원하는 분야의 교육 콘텐츠를 제한 없이 학습할 수 있다. 콘텐츠 평균 만족도는 4.6점(5점 만점)을 기록하고 있다.

또한 휴넷은 다년간 중소기업 전담팀을 운영하며 'HRD 아카이브' 대상 기업들에 기업 규모와 직무 특성을 고려한 맞춤형 교육 컨설팅을 제공하고 있다.

휴넷 관계자는 "해당 사업은 중소기업의 교육비 부담을 줄일 수 있는 실질적인 제도"라며 "휴넷은 해당 사업에서 누적 기준 학습자 수 1위를 기록하며 성과를 이어가고 있다"고 했다.





