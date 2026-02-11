양천구, 청년 창업에 최대 2250만원 지원

임차료·홍보비·리모델링비 보조

이달 26일까지 참여자 모집

서울 양천구(구청장 이기재)가 청년 창업 지원을 위한 '2026년 청년점포 육성사업' 참여자를 이달 26일까지 모집한다.

창업을 준비 중이거나 창업 초기 단계에 있는 청년에게 임차료, 홍보비, 리모델링비 등 창업 비용 일부를 지원하고, 창업 절차와 세무·회계 교육, 맞춤형 컨설팅을 제공하는 사업이다.

청년점포 지원사업을 통해 창업한 베이커리 카페 ‘로컬코너’ 모습. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

모집 대상은 공고일 기준 사업자등록일로부터 2년 이내인 자로, 양천구에서 창업을 희망하거나 창업한 19세 이상 39세 이하 청년이다. 의무복무를 마친 제대군인은 복무 기간을 고려해 연령 상한이 최대 3년까지 연장된다.

지원 대상자는 1차 서류심사와 2차 사업계획 발표 및 면접 심사를 거쳐 선정된다. 구는 서류 심사 합격자 전원에게 상권 분석과 마케팅 등 창업 기본 교육과 1대1 맞춤형 컨설팅을 제공한다.

최종 선정자에게는 자부담금의 50% 범위에서 협약일부터 1년간 임차료 월 최대 100만원, 홍보비 최대 100만원을 지원한다. 예비 창업가는 리모델링 비용도 최대 1000만원까지 지원받을 수 있다.

지난 8년간 이 사업을 통해 청년점포 44곳이 총 6억여 원을 지원받아 식당·카페, 소품샵, 반찬가게 등 다양한 업종 창업에 성공했다. 2023년 창업한 베이커리카페 '로컬코너'는 지난해 2호점을 개점하며 청년 창업 성공 사례로 자리매김했다.

참여를 원하는 청년 창업가는 구청 홈페이지(www.yangcheon.go.kr) 공지사항에서 구비서류를 확인한 뒤 담당자 이메일(yes102@yangcheon.go.kr)로 신청하면 된다.

이기재 양천구청장은 "청년 창업은 개인의 도전을 넘어 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 중요한 동력"이라며 "창업 초기 부담을 줄이고 지속 가능한 성장을 돕는 실질적인 지원을 통해 청년이 안심하고 도전할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>