박나래, 12일 경찰 출석…피고소인 첫 조사

서지영기자

입력2026.02.10 20:18

'前매니저와 갈등' 박나래, 12일 경찰 출석

방송인 박나래. 유튜브 채널 '백은영의 골든타임' 캡처

방송인 박나래. 유튜브 채널 '백은영의 골든타임' 캡처

개그우먼 박나래씨가 전 매니저들과의 갈등으로 제기된 각종 의혹과 관련해 피고소인 신분으로 경찰 조사를 받는다.


10일 연합뉴스에 따르면 박씨는 오는 12일 오후 2시30분쯤 서울 강남경찰서에 피고소인 신분으로 출석한다. 박씨의 피고소인 조사는 이번이 처음이다.

이번 사안은 박씨의 전 매니저들이 박씨를 강남경찰서에 고소하면서 시작됐다. 이들은 박씨로부터 직장 내 괴롭힘, 폭언, 진행비 미지급, 대리처방 등 피해를 입었다고 주장하며 박씨를 특수 상해, 허위 사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의 등으로 강남경찰서에 고소했다. 박씨는 이에 대응해 해당 전 매니저들을 공갈, 업무상 횡령 혐의로 고소하며 맞대응에 나섰다.


해당 사건 외에 박씨는 의료 면허가 없는 인물에게 수액을 맞고, 전문의 처방이 필요한 약품을 받았다는 의혹을 받아 의료법 위반으로도 고발당했다. 이와 관련해 경찰은 박씨에게 수액 등을 놓은 것으로 알려진 이른바 '주사 이모'와 관련된 의혹에 대해서도 수사를 이어갈 방침이다.


현재 박씨는 모든 방송 활동을 중단한 상태다. MBC TV '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일' 등에서 하차했고, 최근 막걸리 양조학원에 다니는 모습이 포착됐다. 다만 오는 11일 공개되는 디즈니+ '운명전쟁49'는 사전제작으로 박씨가 편집 없이 등장할 예정이다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
