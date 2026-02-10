IS연계 무장단체, 민주콩고 동부 마을 공격…최소 20명 사망

총기·칼로 민간인 공격…실종자 속출

유엔 사무차장 방문 하루 앞두고 공격 감행

아프리카 콩고민주공화국(민주콩고) 동부의 한 마을에서 이슬람국가(IS)와 연계된 무장단체의 공격으로 최소 20명이 숨졌다고 현지 당국이 9일(현지시간) 밝혔다.

AP통신에 따르면 현지 군사 행정관 알랭 키웨와 미텔라 대령은 IS 연계 무장단체 민주군사동맹(ADF)이 지난 7일 북키부주 루베로 지역의 맘빔비-이시고 마을을 공격했다고 전했다. 현지 시민단체는 총기와 칼로 무장한 괴한들이 민간인을 공격했다며 사망자 외에도 다수의 주민이 실종돼 사망자 수가 더 늘어날 수 있다고 우려했다.

ADF는 1990년대 초 우간다에서 조직된 뒤 중앙정부의 통제가 약한 민주콩고 동부로 거점을 옮긴 무장단체다. 2019년부터 IS 분파를 자처하며 민주콩고 동부에서 민간인 살해와 납치·강간을 자행해 유엔 등으로부터 인권 침해의 주범으로 지목돼 왔다.

민주콩고 동부 베니 인근 지역을 순찰하는 콩고 군인과 유엔군.

ADF 공격은 올해 들어 잇따르고 있다. 현지 시민단체에 따르면 ADF는 올해만 북키부주 베니와 루베로 지역에서 최소 62명의 민간인을 살해했다. 지난해에도 9월 루베로 지역 은토요 마을의 장례식장을 습격해 주민 70명 이상을 살해했고, 8월에는 베니·루베로 지역 여러 마을을 공격해 최소 52명의 민간인을 숨지게 한 것으로 알려졌다.

코발트와 구리, 콜탄 등 전략 광물이 풍부한 민주콩고 동부지역은 ADF 외에도 투치족 반군 M23 등 100여 개 무장세력이 난립하면서 30년 넘게 분쟁에 이어지고 있다.

이번 공격은 장-피에르 라크루아 유엔 평화활동국(DPO) 사무차장의 민주콩고 방문 하루 전에 벌어졌다. 유엔 평화유지 활동을 총괄하는 라크루아 사무차장은 지난 8일 사흘 일정으로 민주콩고를 공식 방문했다고 르완다 매체 타리파가 전했다. 라크루아 사무차장은 ADF의 공격을 받은 베니 지역을 비롯해 민주콩고 동부지역을 돌아보고 있다.

민주콩고에는 유엔 평화유지군인 민주콩고안정화임무단(MONUSCO)이 파견돼 동부 지역에서 치안 유지와 민간인 보호, 인도적 지원 등의 임무를 수행한다.





최서윤 기자



