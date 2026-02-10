남양주시의회, 남양주기독교총연합회 간담회 개최

경기 남양주시의회(의장 조성대)는 10일 남양주시의회 소회의실에서 열린 남양주기독교총연합회 간담회를 개최했다.

남양주시의회(의장 조성대)는 10일 남양주시의회 소회의실에서 열린 남양주기독교총연합회 간담회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시의회 제공

이번 간담회는 2026년 남양주기독교총연합회의 신년 계획에 대해 논의하고, 애로사항 등 다양한 의견을 함께 공유하기 위해 마련됐으며, 조성대 남양주시의회 의장, 이정애 부의장, 한근수 자치행정위원장, 이경숙 복지환경위원장, 남양주기독교총연합회 남상진 총회장과 임원진이 참석한 가운데 진행됐다.

이 자리에서 남양주기독교총연합회 임원진들은 △남양주시의회와 남양주기독교총연합회 간 간담회 정례화 △지역 연합회 주관 지역구 의원 초청 간담회 검토 △연말 성탄트리 예산 확대를 통한 관광산업 연계 방안 등에 대해 건의했다.

조성대 의장은 "의외로 목사님들 중에도 의회의 역할과 기능에 대해 모르시는 분들이 많이 계신다"며 "교회를 운영하시면서 겪는 여러 애로사항들에 대해 시민들께서 대표로 뽑아주신 각 지역구 의원들과 개선방안을 모색한다면 더 긍정적인 결과를 얻을 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이어 "남양주시의회는 앞으로도 기독교연합회와 같은 지역의 소중한 동반자들과 지속적으로 소통하며 현장의 목소리가 정책과 예산으로 이어질 수 있도록 노력하겠으며, 오늘 주신 소중한 의견들에 대해서는 의원님들을 비롯한 집행부 관계 부서와 면밀히 검토하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자



