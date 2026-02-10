챗GPT에 광고 붙이는 오픈AI

오픈AI는 생성형 인공지능(AI) 서비스 챗GPT의 무료 및 고(Go)플랜 구독 사용자를 대상으로 미국에서 광고 테스트를 시작한다고 9일(현지시간) 홈페이지를 통해 밝혔다.

Go플랜은 지난달 새롭게 도입한 구독 서비스다. 미국 기준 월 8달러 수준이다. 이 밖에 플러스(Plus), 프로(Pro), 비즈니스(Business), 엔터프라이즈(Enterprise), 에듀케이션(Education) 등 유료 플랜 구독자에게는 광고가 표시되지 않는다.

광고는 사용자의 대화 맥락과 상호작용을 바탕으로 제시될 수 있다. 예를 들면 레시피를 검색하게 되면 밀키트나 배달 광고가 표시될 수도 있다. 또한 테스트 기간에는 만 18세 미만으로 확인되거나 추정되는 계정에는 광고를 표시하지 않는다. 이 밖에 신체 및 정신 건강이나 정치처럼 민감하거나 규제 대상인 주제에 대해서도 노출되지 않는다.

광고가 챗GPT의 답변에 영향을 미칠 수 있다는 우려에 대해 오픈AI는 "광고는 챗GPT의 답변에 어떠한 영향도 미치지 않으며, 이용자와의 대화는 광고주로부터 비공개로 유지된다"고 강조했다.

오픈AI는 지난달 광고 서비스를 도입할 예정이라고 밝힌 바 있다. 이로 인해 최근 클로드 서비스를 제공하는 엔트로픽으로부터 저격을 맞기도 했다. 앤트로픽은 최근 슈퍼볼 광고에서 AI 챗봇 상담 중 갑자기 상업 광고를 끼워 넣는 상황을 묘사했다. 이로 인해 광고가 대화의 맥락을 깬다는 지적을 하기도 했다.

여기에 대해 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 SNS를 통해 "기만적 광고"라고 불쾌감을 표현하기도 했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



