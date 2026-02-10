본문 바로가기
경제
일반

수협, 정부 비축수산물 반값에 공급…선물세트 최대 60% 할인

세종=주상돈기자

입력2026.02.10 15:16

정부 비축수산물 1만3000t 할인 방출
수협 회장, 노량진시장 찾아 유통 동향 점검

수협중앙회가 설 명절 물가 안정을 위해 오프라인에서는 정부 비축수산물을 최대 절반 가격으로 시중에 공급하고, 온라인에서는 주요 성수품을 최대 60% 할인한다고 10일 밝혔다.


이날 노동진 수협중앙회장은 정부 비축수산물 공급처인 서울 동작구 노량진수산시장을 방문해 상인과 간담회 열고, 수산물 유통 상황을 점검했다.

10일 노동진 수협중앙회장(왼쪽)이 서울 노량진수산시장을 방문해 정부 비축 및 제수용 수산물을 직접 구입하며 현장 가격 동향을 살피고 있다. 수협중앙회

수협은 고등어와 조기 등 정부 비축수산물을 작년 설보다 2000t 늘린 1만3000t을 시중가 대비 최대 50% 할인한 가격으로 전통시장과 마트, 도매시장 등에 오는 15일까지 공급할 계획이다.


이날 노 회장은 정부 비축 및 제수용 수산물을 직접 구입하며, 현장 가격 동향을 살폈다. 노 회장은 시장에 마련된 온누리상품권 환급행사장도 찾아 운영 실태를 점검한 뒤 시민들에게 수산물 소비에 대한 적극적인 참여를 당부했다.


노량진수산시장은 당일 수산물 구매 고객 대상으로 최대 30%(1인당 2만원 한도)를 온누리상품권으로 환급하는 행사를 오는 14일까지 진행한다.

수협은 수협쇼핑 온라인몰에서 수산물을 합리적인 가격에 선보이는 '설 특별전'을 오는 22일까지 연다. 이를 통해 전복과 옥돔, 갈치, 민물장어, 굴비 등 다양한 국내산 수산물을 매주 발급 가능한 20% 할인 쿠폰(최대 2만원)으로 구매할 수 있다. 수협쇼핑 자체 할인까지 더하면 '완도활전복 대 실속선물세트(12~14미·2㎏)'는 최대 60% 할인된 가격에 살 수 있다. 이 외에도 ▲제주 명품 특대왕 옥돔(3마리) ▲제주 명품 대갈치세트 ▲설악만 자포니카 민물장어 선물세트(2㎏)도 40%대 할인된 가격으로 판매한다.


해양수산부의 지원을 받아 시중 가격 대비 최대 50% 할인한 '설 명절 민생선물세트 기획전'도 진행하고 있다. 기획전은 선물용으로 수요가 높은 굴비와 갈치, 자숙전복, 고등어, 멸치, 김 선물세트 등 다양한 품목으로 구성돼 있다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
