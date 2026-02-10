이준석 "앞 절연 뒤 포옹…국힘 지도부, 전략적 '모호성' 아닌 '비겁'"

"윤 어게인 세력에 공개 부인·비공개 달래기"

"전유관 최후통첩에 긍정도 부정도 못 해"

"'답변 없다'고 했지만, 누가 절연 믿겠나"

이준석 개혁신당 대표가 국민의힘 지도부를 향해 "공개적으로는 윤 어게인 세력과 선을 긋는다면서 뒤에서는 기다려달라고 달래고 있다"며 강하게 비판했다. 전략적 모호성이 아니라 전략적 비겁함이라고 판단한 것이다.

10일 이준석 대표는 자신의 페이스북을 통해 국민의힘 지도부의 이중적 태도를 문제 삼았다. 그는 "호랑이에게 물려가도 정신만 차리면 산다지만, 국민의힘 지도부는 물려가면서도 호랑이 편이라고 우기고 있다"고 운을 띄웠다.

이 대표는 전유관(예명 전한길) 씨가 유튜브를 통해 폭로한 내용을 언급하며 "국민의힘 지도부가 공개석상에서는 '윤 어게인 세력과 동조한 적 없다'고 말하면서, 뒤에서는 김민수 최고위원을 통해 음모론자들에게 '전략적 분리일 뿐이니 기다려달라'고 달래고 있었다는 것이 핵심"이라고 주장했다.

특히 같은 날 김 최고위원이 대자유총 행사에서 "윤 어게인으로는 지방선거를 이길 수 없다"고 발언한 점을 거론하며, 이 대표는 "앞에서는 절연, 뒤에서는 포옹이다. 낮말은 절연이고 밤말은 기다려달라"라고 꼬집었다.

이 대표는 이러한 행태의 결말이 이미 과거에 있었다고도 지적했다. 그는 "황교안 전 대표가 전광훈 집회에 기대고 태극기 부대의 열기에 기대다 2020년 총선 참패와 대표 사퇴, 정치적 몰락을 맞았다"며 "그 뒤 전광훈이 황교안에게 '50억 공천 대가'라는 허위 의혹을 제기하며 칼을 돌렸다"고 언급했다. 이어 "그들에게서 빌려온 지지율은 빚이고, 반드시 이자를 물게 된다"고 했다.

국민의힘 지도부의 대응 방식도 도마에 올렸다. 이 대표는 "전유관 씨가 '3일 안에 답하라'며 공개 최후통첩을 했는데, 지도부 측 반응은 '답변드릴 게 없다, 편하게 해석해달라'였다"며 "부정도 긍정도 못 하는 모습"이라고 비판했다. 그러면서 "음모론자 한 명의 압박에도 입을 열지 못하는 지도부가 계엄 세력과의 절연을 주도할 수 있다고 누가 믿겠느냐"고 반문했다.

이 대표는 "전유관 씨와 윤 어게인 세력은 거래나 위무의 대상이 아니라 정리의 대상"이라며 "공개적으로 관계를 부정하면서 몰래 '기다려달라'고 전화하는 것은 전략이 아니라 비겁함"이라고 강조했다.





