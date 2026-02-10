HJ중공업·대선조선, 선박 거주구 제작 첫 협력

컨테이너선 8척 거주구 제작 협력

HJ중공업이 선박용 거주구를 대선조선에 위탁 제작한다. 부산 지역을 대표하는 중형 조선사 간 거주구 제작 협력은 이번이 처음이다.

HJ중공업-대선조선 단체사진, 가운데 남색 정장 HJ중공업 유상철 대표, 우측이 대선조선 권민철 대표. HJ중공업 제공

HJ중공업은 유럽 선주사로부터 수주한 7900TEU급 친환경 컨테이너선 8척에 탑재될 거주구 블록을 대선조선에 위탁 제작 중이라고 밝혔다.

선박 거주구는 조종실과 항해 장비, 선실과 사무실, 각종 편의시설이 집약된 상부 구조물로, 선박의 핵심 구성 요소 중 하나다. 장기간 항해 동안 약 30여 명의 선원들이 근무하고 생활하는 공간으로, 이번에 발주된 거주구는 10층 높이의 건물 규모에 달한다.

조선소에서 제작되는 일반 블록이 기능과 생산성 중심으로 설계되는 것과 달리, 거주구는 조종 효율성과 선원들의 생활 편의성까지 동시에 고려해야 한다. 특히 각종 제어 장비와 레이더, 방향계, 위성항법장치(GPS) 등 고가의 항해·통신 장비가 탑재되고, 배관과 전선이 복잡하게 배치돼 제작 난이도가 높은 것으로 알려져 있다.

HJ중공업은 그동안 거주구를 자체 제작해 왔으나, 친환경 상선과 특수선 건조, 미 해군 MRO 사업 수주 등으로 영도조선소 내 작업장이 포화 상태에 이르면서 핵심 공정에 집중하고 생산 유연성을 확보하기 위해 외부 조달을 결정했다. 이에 선박 거주구 제작 분야에서 기술력을 인정받은 대선조선과 하도급 계약을 추진해 왔다.

지난해 발주한 8척 분량의 거주구 가운데 첫 번째 블록은 지난달 품평회를 겸한 점등식을 거쳐 납품을 마쳤다. 점등식은 거주구 내부의 전기 및 계장 시스템과 전원 공급, 주요 설비가 설계대로 정상 작동하는지를 점검하는 절차다.

HJ중공업 관계자는 "이번 거주구 외부 제작은 양사의 매출 확대는 물론 조선업 생태계의 선순환과 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 역내 공급망을 활용한 협업을 확대해 상생협력 시너지를 강화해 나가겠다"고 말했다.





