㈔성남식품협회, 1억2000만원 상당 기부…21년째 먹거리 나눔

43곳 사회복지시설에

빵·김·쌀·음료·가공육 등 전달

㈔성남식품협회(옛 우리식품제조협업인협회)가 설 명절을 앞둔 10일 1억2000만원 상당의 먹거리를 43곳 사회복지시설에 기부했다.

㈔성남식품협회(옛 우리식품제조협업인협회)가 설 명절을 앞둔 10일 1억2000만원 상당의 먹거리를 43곳 사회복지시설에 기부하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

협회는 이날 오전 11시 성남시청 광장에서 '설맞이 사랑의 식품 나누기 행사'를 열었다.

21년째 이어진 먹거리 나눔 행사다.

이번 식품 기부에는 ㈜팡마니, ㈜미래웰푸드, ㈜세림향료, CJ씨푸드㈜ , ㈜고메베이글, ㈜랑 컴퍼니, ㈜조이푸드, 아로마라인㈜ 등 30곳의 식품 제조·유통업체가 참여했다.

기부 물품은 빵, 김, 쌀, 음료, 가공육 등 각 업체가 생산하거나 취급하는 식품으로 구성됐다.

이날 자원봉사자, 관계 공무원, 기업 임직원 등 70여 명이 업체별 기부 식품을 배분해 노인·아동·장애인·여성·노숙인·다문화 관련 시설 등에 한 곳당 250만~300만원 상당씩 전달했다.

천성욱 성남식품협회장은 "나눔의 기쁨이 지역사회 전반에 확산할 수 있도록 식품 기부 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

㈔성남식품협회는 내부 정관 개정을 통해 올해부터 협회명을 변경하고, 지역 사회공헌 활동을 더욱 체계적으로 추진해 나가기로 했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>