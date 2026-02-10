양주시, '2026년 문화관광 전략과제 리브랜딩 워크숍' 성료

경기 양주시가 지난 9일 양주시립장욱진미술관 강의실에서 '2026년 문화관광 전략과제 리브랜딩 워크숍'을 성공적으로 개최했다.

이번 워크숍은 문화관광 정책의 방향성을 재정립하고 지역 특성을 반영한 전략과제를 도출하기 위해 마련된 자리로, 민관 원팀 협력 논의와 직원 역량강화 교육을 중심으로 진행됐다.

오전 1부에서는 양주시와 문화예술·관광 분야 전문가, 유관기관 대표 등 30여 명이 참석해 민관 원팀 간담회를 통해 협력 방안을 논의했다.

이 자리에는 염신규 한국문화정책연구소장, 김성하 인천서구문화재단 대표이사, 박상헌 영월문화관광재단 대표이사 등 전문가들이 참석해 문화관광 정책 변화에 따른 지자체의 전략적 대응 방향에 대해 제언했다.

또한 유관기관 및 시설 대표들과 양주시 문화관광 분야 주요 사업을 공유하며, 문화관광도시 양주 조성을 위한 발전 전략에 대해 현장의 다양한 의견을 나눴다.

오후 2부에서는 문화관광과 직원 30여 명을 대상으로 문화관광 브랜드를 주제로 한 전문가 특강과 그룹 토의 중심의 역량강화 교육이 진행됐다.

특강을 맡은 추미경 (사)문화다움 대표는 지역 고유의 정체성을 기반으로 한 문화관광 브랜드 구축 전략을 제시하며, 양주시가 지향해야 할 브랜드 방향성에 대한 이해를 높였다.

이어진 그룹 토의에서는 분야별 전문가들과 함께 ▲지역문화 ▲지역관광 ▲문화공간 ▲역사문화 등 4대 전략과제에 대한 브랜드 방향성을 도출했다.

양주시는 이번 워크숍에서 도출된 의견과 전략과제를 2026년 문화관광 정책과 주요 사업에 적극 반영할 계획이다.

양주시 관계자는 "이번 워크숍은 양주시 문화관광의 방향성과 실행 전략을 함께 설계한 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 민관 협력을 강화해 경쟁력 있는 문화관광도시 양주를 만들어가겠다"고 전했다.





