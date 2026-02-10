KT, 주당 600원 현금 배당

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 60,500 전일대비 1,200 등락률 +2.02% 거래량 303,365 전일가 59,300 2026.02.10 13:54 기준 관련기사 KT, 설 연휴 대비 네트워크 집중관리 체계 운영IPTV 3사, 400억 규모 전략펀드 조성…"영화 제작 본격 투자"이달만 '14% 상승', 반전 노린다… 수익률 꼴찌서 대장주 된 SKT, 통신주 레이스 점화 전 종목 시세 보기 close 가 보통주 1주당 600원의 현금 배당을 결정했다고 10일 공시했다.

시가배당률은 1.1%이며 배당금 총액은 약 1447억원이다. 배당 기준일은 오는 25일이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



