고양산업진흥원, 고양문화창조허브 신규 입주기업 모집

이종구기자

입력2026.02.10 13:28

콘텐츠 분야 스타트업·예비 창업자
27일까지 접수…사무공간·컨설팅 등 지원

경기 고양특례시(시장 이동환)와 고양산업진흥원(원장 한동균)이 오는 27일 오후 3시까지 고양문화창조허브 신규 입주기업을 모집한다.

고양산업진흥원, 고양문화창조허브 신규 입주기업 모집. 고양산업진흥원 제공

고양문화창조허브는 고양시 콘텐츠 기업 육성을 위한 시설로, 4인실·6인실 규모의 공간지원 입주실(일산동구 백마로 195)과 사업자등록 주소지를 제공하는 가상오피스를 운영하고 있다.


모집 대상은 콘텐츠 분야 창업 7년 이내 스타트업·예비 창업자로, 서류 및 발표 평가를 거쳐 최종 입주기업을 선정할 예정이며 벤처 인증 기업 등을 우대한다.

이번 공고에서는 △공간지원 2개사 △가상오피스 입주기업을 모집한다. 공간지원 입주기업은 최초 6개월간(최대 3년, 사용료 별도) 전용 사무공간을, 가상오피스 입주기업은 1년간(최대 4년) 사업자등록 주소지를 무상 지원받는다.


또한, 허브 입주기업에는 코워킹 스페이스, 크로마키 스튜디오, 무인 택배보관함 등 편의시설을 제공하고 맞춤형 컨설팅, 교육 및 네트워킹 등 다양한 육성 프로그램도 연계 지원할 계획이다.


신청은 고양문화창조허브 전자우편으로 가능하며, 평가를 거쳐 3월 중 최종 기업을 선정해 4월부터 입주할 예정이다. 자세한 내용은 진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

