본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 서구, 안주고 안 받기 문화 '청렴 서구' 선언

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.10 13:19

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주 서구가 명절에도 흔들림 없는 ‘청렴 서구’를 선언하고, 정직한 공직 문화 조성에 앞장섰다. 광주 서구청 제공

광주 서구가 명절에도 흔들림 없는 ‘청렴 서구’를 선언하고, 정직한 공직 문화 조성에 앞장섰다. 광주 서구청 제공

AD
원본보기 아이콘

광주광역시 서구가 설 명절을 앞두고 청렴을 선택이 아닌 원칙으로 삼는 '청렴 서구'의 의지를 분명히 했다.


서구는 10일 서구청 1층 로비에서 금품·선물 수수 관행을 근절하고, 공직자의 청렴 실천을 생활 속 문화로 정착시키기 위한 '안 주고,안 받기 청렴봉투 캠페인'을 실시했다.

이번 캠페인은 명절마다 반복돼 온 관행적 금품·선물 수수를 단호히 차단하고 청렴이 서구 행정의 기본임을 전 직원이 함께 확인하는 실천형 캠페인으로 마련됐다.


서구는 '안 주고, 안 받기'를 슬로건으로 청렴 실천 안내문이 담긴 청렴봉투를 직원들에게 나누며, 명절 전후 금품·선물 수수 금지를 다시 한번 환기했다.


특히 청렴봉투 안에는 행운카드를 함께 넣어 당첨자에게 복꾸러미를 증정하는 등 청렴을 부담이 아닌 자발적 참여와 공감의 문화로 풀어냈다.

이승규 감사담당관은 "청렴은 규정 이전에 공직자가 지켜야 할 기본적인 약속"이라며 "이번 캠페인이 명절을 앞두고 스스로를 돌아보며, 청렴 서구의 가치를 일상에서 실천하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.


한편 서구는 오는 3월 '반부패·청렴 서구 추진계획'을 수립해 부패 취약 분야를 중심으로 관리 과제를 설정하고, 분기별 핵심 과제를 선정해 사전 예방 중심의 체계적인 청렴 행정을 추진할 방침이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ] '나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

'압구정 박스녀', 경찰 조사 중에도 마약 손대…또 '유죄'

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

"돈 안 되면 쳐낸다"…대기업 계열사 3개월 전보다 42개↓

새로운 이슈 보기