청도군－중국 청도 민주평통, '이름 인연' 넘어 평화통일 위해 손잡았다

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.10 12:22

9일 국회의원회관서 자매결연 체결…평화통일 공감대 확산 및 교류 협력 강화
청소년 교류 및 공동 프로그램 운영 등 실질적 협력 약속

청도군(군수 김하수)은 지난 9일 민주평화통일자문회의 청도군협의회(회장 박호석) 주관으로 국회의원회관 제1소회의실에서 중국 청도(靑島)협의회와 자매결연식을 개최했다고 밝혔다.


이번 자매결연은 평화통일 공감대 확산과 협의회 간 교류 협력 강화를 위해 추진됐으며, 양 협의회는 상호 신뢰를 바탕으로 지속적인 협력 관계를 이어가기로 뜻을 모았다.

청도군 제공

이날 행사에는 민주평화통일자문회의 관계자를 비롯해 양 협의회 임원 및 자문위원 등이 참석한 가운데 자매결연 협약을 체결하고, 향후 공동 프로그램 운영과 교류 확대 방안 등에 대해 논의했다.

양 협의회는 앞으로 ▲평화·통일 관련 공동 프로그램 운영 ▲청소년 및 지역 간 교류 ▲상호 방문과 정보 공유 등을 통해 실질적인 교류 협력을 추진해 나갈 계획이다.


박호석 민주평화통일자문회의 청도군협의회 회장은 "이번 자매결연으로 양 협의회가 한·중 간 민간 외교의 모범 사례로 자리매김하길 기대하며, 평화와 상생의 가치가 널리 확산되기를 바란다"고 밝혔다.


김하수 청도군수는 "이번 자매결연은 평화통일 공감대 확산과 협의회 간 협력 기반을 강화하는 계기가 될 것"이라며, "향후 다양한 교류 활동을 통해 실질적인 협력이 지속되길 기대한다"고 말했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

