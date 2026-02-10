본문 바로가기
오세훈 "출마 선언? 서두를 이유 없다"…당 지도부엔 쓴소리 계속

김보경기자

이민지기자

입력2026.02.10 11:38

10일 신년 기자간담회 개최
"서울을 지키겠다는 의지 확인"
"장동혁 체제 과욕의 부작용"

오세훈 서울시장이 6월 지방선거 공식 출마 선언 시점에 대해 "서두를 이유는 없다"고 밝혔다.

오 시장은 10일 서울시청에서 열린 신년 기자간담회에서 5선 도전 공식화 시점에 대한 질문에 "현직 시장이 출마 선언 날짜를 택일하는 건 큰 의미가 있지 않다. 아직은 좀 이르다"며 이같이 말했다.


그는 "당의 경선 공고도 나오지 않은 상태에서 지나치게 서두를 이유는 없다"고 덧붙였다.

이어 "최근 들어 당내 지도부 노선과 다른 노선을 가다 보니 호사가들의 분석이 나오는데, 제 마음은 방금 제 의지를 밝히는 걸 보면 알 것"이라고 했다.


그는 "'저 사람이 서울을 글로벌 탑 5 도시로 만들고, 강남·강북 균형발전을 만드는 데 미쳐있다'고 볼 것"이라며 "오늘 드린 말씀만으로도 서울을 지키겠다는 의지를 충분히 확인할 수 있을 것"이라고 말했다.


아울러 오 시장은 국민의힘 지도부가 과욕을 부리고 있고, 당 지지율이 하락하는 결과를 낳았다고 쓴소리를 이어갔다.

그는 "계엄을 바라보는 상반된 시각을 가진 사람들을 모두 다 잃고 싶지 않다는 장동혁 체제의 과욕이 빚은 부작용"이라며 "말로만 '탈윤'을 하겠다 '절윤'을 하겠다고 해서 국민들이 믿을 수는 없는 노릇"이라고 했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

