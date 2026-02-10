가평군, ‘평화경제특구 지정‘ 절차 본격 착수…경기 동북부 거점 도약

가평군, 1년의 대장정 돌입

12개월간 여건분석·전략수립

경기 가평군이 평화경제특구 지정을 위한 절차에 본격 착수했다.

가평군은 '평화경제특구 조성 방안 수립 용역' 착수보고회를 열고 특구 지정에 대비한 본격적인 준비에 들어갔다고 10일 밝혔다. 보고회는 9일 군청 제2청사에서 열렸으며 서태원 군수와 김미성 부군수를 비롯한 국장·부서장, 전철 경기도 평화기반조성과장 등 관계자 10여 명이 참석해 사업 추진 방향과 세부 계획을 공유했다.

용역을 맡은 한국자치경제연구원은 앞으로 12개월 동안 △가평군 여건 및 대내외 환경 분석 △평화경제 기반 구축 전략 수립 △타당성 분석과 세부사업 추진계획 마련 △특구 지정 대응 논리 개발 등의 핵심 과제를 수행한다.

평화경제특구는 남북 협력 가능성에 대비해 산업, 관광, 물류 등 다양한 분야의 발전 기반을 구축하고 규제 완화와 정책 지원을 통해 기업 유치와 일자리 창출을 촉진하는 국가 전략사업이다.

군은 수도권 접근성과 자연환경, 성장 잠재력을 강점으로 특구 지정 시 경기 동북부 경제 활성화를 이끌 거점 역할을 기대하고 있다. 이에 따라 정부의 평화경제특구 추진 일정에 맞춰 실행계획을 마련하고 특구 지정을 통해 지속 가능한 지역발전 기반을 구축해 나갈 방침이다.

가평군 관계자는 "평화경제특구는 가평의 미래 100년을 좌우할 중요한 성장 기회"라며 "체계적인 전략 수립으로 지역경제에 활력을 불어넣고 양질의 일자리 창출로 이어지도록 하겠다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



