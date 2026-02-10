KIST 60년, "축적에서 환원으로"…국가 난제 해결 역할 재정의

연구 성과 사회 환원 선언…향후 60년 비전 공식화

한국과학기술연구원(KIST)이 개원 60주년을 맞아 '연구 성과의 사회 환원'과 '국가 난제 해결'을 향후 핵심 역할로 제시했다.

KIST는 10일 서울 성북구 본원 존슨강당에서 개원 60주년 기념식을 열고, 지난 60년의 연구 성과를 돌아보는 한편 향후 60년의 연구 방향과 비전을 밝혔다. 행사에는 대통령실, 국회, 과학기술계, 외교사절, 동문 등 국내외 주요 인사 400여 명이 참석했다.

이번 기념식에서 KIST는 'RE:TURN to YOU, 다시 국민과 미래를 향해'를 슬로건으로, 연구 성과를 다시 사회로 환원하겠다는 기관의 역할도 공개했다. 산업화와 기술 축적을 이끌어온 연구기관에서 앞으로는 국가와 사회가 직면한 복합 난제 해결에 보다 직접적으로 기여하는 연구 허브 KIST로 도약하겠다는 구상이다.

오상록 원장은 기념사에서 "지난 60년이 대한민국 과학기술 발전을 이끈 축적의 시간이었다면, 다가올 60년은 그 성과를 사회에 돌려주는 환원의 시기가 돼야 한다"며 "국가와 사회가 당면한 난제를 해결하는 연구로 새로운 60년을 열겠다"고 강조했다.

KIST는 60주년을 계기로 대외 소통도 강화했다. 세계적 학술지 Nature에 60주년 기념 특집호를 발간해 주요 연구 성과와 미래 비전을 국제 사회에 소개했으며, 기념 홈페이지와 역사관 리뉴얼을 통해 기관의 발자취를 체계적으로 공개했다. 행사 이후에는 60주년 기념 조형물 제막식도 진행됐다.

KIST는 앞으로 국가 과학기술 정책을 뒷받침하는 싱크탱크이자 글로벌 연구 허브의 역할을 강화하고, 지속가능한 미래를 위한 도전적 연구개발에 박차를 가할 계획이다.





