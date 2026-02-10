본문 바로가기
안규백, 사우디 국가방위부 장관 회담…방산 협력 논의

이한나기자

입력2026.02.10 09:58

시계아이콘00분 42초 소요
WDS 참가 중소기업 간담회도

안규백 국방부 장관이 9일(현지시간) 압둘라 빈 반다르 알사우드 사우디 국가방위부 장관과의 회담에서 방산 협력 확대 방안을 논의했다. 국방부 제공

안규백 국방부 장관이 9일(현지시간) 압둘라 빈 반다르 알사우드 사우디 국가방위부 장관과의 회담에서 방산 협력 확대 방안을 논의했다. 국방부 제공

사우디를 방문한 안규백 국방부 장관이 9일(현지시간) 압둘라 빈 반다르 알사우드 사우디 국가방위부 장관과의 회담에서 방산 협력 확대 방안을 논의했다. 이번 회담은 지난해에 이은 두 번째 회담으로 안 장관이 사우디 리야드에서 열리는 사우디 세계방산전시회(WDS)에 참석한 계기에 이뤄졌다.


국방부에 따르면 안 장관은 이날 알사우드 국가방위부 장관을 만나 "양국 간 더욱 공고한 파트너십이 구축되고 있으며, 앞으로도 상호 호혜적인 국방·방산 협력을 발전시켜 나가자"고 말했다. 이에 압둘라 장관은 인적 교류, 군사 교육, 의무 등 다양한 분야로 국방 협력을 강화하고, 방산 분야에서의 협력도 확대해 나가자고 화답했다.

한편 안 장관은 같은 날 WDS에 참가한 중소기업과 간담회도 가졌다. 기업 관계자들은 방산수출 확대를 위한 적극적인 정부 지원, 해외시장 진출을 위한 중소기업 지원, 수출 증진을 위한 제도 개선 등을 요청했다. 이에 국방부는 정부 차원의 K-방산 홍보 강화, 중소기업의 수출시장 진입 확대를 위한 국가 지원책 마련, 신속한 수출 허가 절차 시행 등을 약속했다.


안 장관은 "우리 방산 중소기업들이 현장에서 기술을 축적하고 품질을 꾸준히 지켜온 결과, K-무기체계가 오대양 육대주로 뻗어 나가며 대한민국 방위산업의 역사를 새롭게 써내려가고 있다"면서 "이러한 성과가 지속적인 성장으로 이어질 수 있도록 중소기업과 대기업이 함께 상생할 수 있는 방산 생태계를 조성하고 현장에서 체감할 수 있는 정책과 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.




이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

