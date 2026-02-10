'K-밀폐용기' SGC솔루션 글라스락, 독일 암비엔테 참가

'렌지쿡 찜잇' 불닭볶음면 조리 시연

글라스락 출시 예정작 선공개

SGC솔루션이 독일 프랑크푸르트에서 6일부터 10일까지 열리는 '암비엔테(Ambiente 2026)'에 참가했다고 10일 밝혔다. 렌지로 간편하게 조리하는 '찜잇'으로 불닭볶음면 조리를 시연해 호응을 얻었고 출시 예정작도 선공개했다.

독일 프랑크푸르트에서 열리는 소비재 박람회 '암비엔테 2026'에 마련한 글라스락 부스. SGC솔루션 AD 원본보기 아이콘

독일 암비엔테는 세계 최대 소비재 박람회로, 올해도 주방용품과 식기류, 선물용품, 생활용품 등 소비재 분야의 4400개 이상의 기업이 참가한다. SGC솔루션의 글라스락은 지난 2007년부터 암비엔테에 참가했고 K-밀폐용기의 기술력과 경쟁력을 글로벌 시장에 선보였다.

이번 글라스락 부스는 체계화된 공간 활용을 통해 카테고리별 제품을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다. 부스 전반에는 글라스락 내열강화유리의 원재료인 '규사(화이트샌드)'를 활용한 자연 친화적인 콘셉트를 적용했다. 다채로운 뚜껑 컬러를 직관적으로 보여주는 디스플레이를 통해 시각적 몰입도를 높였다.

현장에서 진행된 '글라스락 렌지쿡 찜잇' 조리 시연은 관람객들의 뜨거운 관심을 받았다. 해외에서 큰 인기를 얻고 있는 불닭볶음면과 만두를 직접 조리해 제품의 우수성과 실용성을 입증했다. 뚜껑을 닫은 채 전자레인지에 바로 사용하는 '찜잇' 제품의 사용성을 글로벌 소비자들에게 직관적인 체험형 콘텐츠로서 큰 호응을 얻었다.

전시 부스에서는 해외 스테디셀러인 유리밀폐용기와 진공용기 버큠, 리프젠, 이지핏, 믹싱볼 등을 소개했다. 신제품인 △글라스락 렌지쿡 찜잇 △베이비 휴대용 가위·집게 세트 △베이비 블록 이유식 큐브를 공개했다.

올해 출시 예정작인 유리밀폐용기와 텀블러 등을 현장에서 먼저 선보였다. 이 외에도 프리미엄 글라스 테이블웨어 보에나(Boena) 라인, 국내 인기 텀블러 허니보틀·메가 시리즈, 다양한 쿡웨어 제품군이 전시됐다.

김정민 SGC솔루션 팀장은 "국내 인기 제품은 물론, 글로벌 니즈를 정밀하게 반영한 제품군과 현재 개발 중인 주력 상품들을 대거 선보이며 글라스락의 독보적인 유리 제조 기술을 다시 한번 입증했다"며 "앞으로도 K-밀폐용기의 기준으로서 전 세계 소비자들에게 가장 안전하고 편리한 주방 솔루션을 지속적으로 제안해 나갈 것"이라고 말했다.





