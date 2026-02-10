어피닛, 시리즈E 320억원 투자 유치

미래에셋벤처투자, 스마일게이트, 하나벤처투자 등 신규 투자자 대거 참여

인공지능(AI) 금융 플랫폼 기업 어피닛은 총 320억원 규모의 시리즈E 투자 라운드를 마무리했다고 10일 밝혔다. 어피닛은 인도 시장에서 검증된 AI 핀테크 기술 역량과 안정적인 실적, 인도 핀테크 시장의 높은 성장률을 인정받아 유수의 투자자가 참여한 이번 라운드를 성공적으로 완료했다.

어피닛의 이번 투자 라운드에는 구름인베스트먼트, 코오롱인베스트먼트 등 기존 투자자들을 비롯해 더블캐피탈, 미래에셋벤처투자, 스마일게이트, 빅무브벤처, 하나벤처투자 등 신규 재무적·전략적 투자자들이 참여했다. 어피닛은 올해 기업공개(IPO)를 계획 중인 것으로 알려진 만큼 이번 라운드는 프리 IPO 성격의 투자인 것으로 보인다.

어피닛은 2024년 국제회계기준(K-IFRS) 연 매출 1460억원, 영업이익 116억원을 기록하며 이익 중심의 경영 구조를 정착시킨 점, 10년 이상 축적한 인도 금융 데이터와 자체 개발한 AI 기반 ACS(대안신용평가시스템)이 만들어낸 진입장벽, 개발도상국 시장으로 확장 가능한 버티컬 AI 금융 인프라 모델이라는 성장성이 투자자의 신뢰를 얻었다고 설명했다. 어피닛의 2025년 연 매출과 영업이익은 각각 1650억원, 300억원으로 예상된다.

어피닛은 인도 중앙은행(RBI)의 정식 인가를 받은 금융사(NBFC)로, AI 금융 상품 중개 플랫폼 트루밸런스를 운영하고 있다. 방대한 데이터와 AI 기술을 결합해 금융사와 고객을 연결하며 약 10억 명의 인도 중산층과 금융 접근이 제한된 이용자들에게 최적화된 결제, 대출, 보험 등 금융 상품과 서비스를 제공한다. 어피닛의 월평균 금융 상품 중개액은 약 50억 루피(약 800억원)이며, 현재까지 누적 금융 상품 중개액은 2조6000억원을 넘어섰다.

이번 시리즈E 자금은 인도 내 파트너 금융사 확대, 보험 등 신규 금융 상품 사업 확대, AI 기술 고도화를 위한 인력 채용 등에 집중 투입될 예정이다. 어피닛 관계자는 "어피닛은 인도 전 금융사가 활용할 수 있는 AI 금융 플랫폼으로 성장했다"며 "AI 추천 시스템과 대안 데이터 분석이 결합된 역량은 다른 기업이 단기간에 모방하기 어려우며, 특히 인도중앙은행으로부터 인정받고 고객만족도 최상위를 유지하고 있는 사업자인 만큼 고성장하고 있는 인도 모바일 금융 분야에서 향후 10년간 매년 20% 이상 성장하는 것을 목표로 한다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



